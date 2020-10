Egypte: Choukry et le ministre russe de l'Industrie examinent les développements du projet de centrale nucléaire d'Al-Dabaa

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukry s'est entretenu jeudi, à Moscou, avec le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Denis Mantourov, des derniers développements liés au projet de centrale nucléaire d'Al-Dabaa et de l'engagement des deux parties à faire avancer la mise en oeuvre de ce projet ainsi que du renforcement des relations bilatérales.

"Les deux ministres ont affirmé les relations étroites liant les deux pays et l'importance de travailler pour les renforcer pour atteindre des horizons plus larges et inclure tous les domaines de coopération", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez.

M. Choukry a affirmé l'aspiration de l'Egypte à la reprise des vols charters entre les villes russes et celles de Charm El-Cheikh et Hurghada, d'autant plus que les aéroports égyptiens prennent les mesures de sécurité les plus strictes, compte tenu des relations bilatérales distinguées entre le Caire et Moscou.

"MM. Choukry et Mantourov ont examiné les évolutions liées à la pandémie de coronavirus", a dit M. Hafez, en précisant que M. Choukry a affirmé la solidarité totale de l'Egypte avec la Russie, gouvernement et peuple, face à la propagation de cette épidémie.

Il a jugé nécessaire la coordination continue entre les comités de santé chargés de la lutte contre le Covid-19, exprimant la disposition de l'Egypte à coopérer avec la Russie dans la production conjointe du vaccin russe.

Concernant les domaines du transport et de l'énergie, les deux ministres ont salué la coopération égypto-russe dans le domaine des chemins de fer, en particulier l'accord de fourniture de 1 300 wagons de la Russie à l'Egypte, qui est le plus important de l'histoire des chemins de fer égyptiens, a ajouté M. Hafez.

M. Choukry a affirmé l'engagement de l'Egypte à progresser vers l'achèvement des procédures de mise en œuvre du projet de zone industrielle russe dans l'axe du canal de Suez, afin de pouvoir avancer dans sa mise en œuvre, étant donné qu'il est l'un des plus grands projets de coopération stratégique entre les deux parties.