Egypte: MoU avec une entreprise norvégienne dans le domaine de la pisciculture

Un mémorandum d'entente a été signé ce jeudi entre Canal Company For Ropes, société affiliée à l'Autorité du Canal de Suez, et l'entreprise norvégienne "STERNER" pour construire un complexe d'usines de pisciculture, avec une technologie moderne de haute qualité et productive utilisant le système RAS.

Dans un communiqué, le chef de l'Autorité du Canal de Suez, Ossama Rabie a déclaré que cet accord prévoit la mise en place d'un complexe d'usines de pisciculture avec une productivité de 2500 tonnes par unité.

Selon le protocole d'accord, un comité mixte sera formé des deux parties pour effectuer les études techniques et financières nécessaires au projet, à condition que le calendrier de démarrage des étapes soit fixé pendant une période allant de 12 au 18 mois à compter immédiatement après la signature des contrats définitifs pour commencer la production.

M. Rabie a souligné que l'Autorité tenait à établir des projets à valeur ajoutée pour diversifier les sources de revenus et soutenir l'économie nationale, jugeant "important" ce projet pour renforcer la sécurité alimentaire en matière de protéine animale d'une part et faire correspondre les normes nécessaires pour l'exportation à l'étranger et fournir une source de devises d'autre part.