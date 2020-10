Egypte: Entretien égypto-européen sur le renforcement de la coopération économique et la stimulation des investissements

L'Association des hommes d'affaires égyptiens a examiné jeudi avec l'ambassadeur de l'Union Européenne (UE) en Egypte, Christian Berger, les moyens de renforcer la coopération économique et d'attirer les investissements européens, en particulier dans la zone économique du canal de Suez.

"Les membres du conseil d'administration et les chefs des comités de l'association ont discuté avec le nouvel ambassadeur de l'UE, des opportunités d'investissement et des domaines de coopération conjointe dans divers secteurs économiques avec en tête les consultations techniques, la formation et le transfert d'expertise dans tous les projets, le dessalement de l'eau, le secteur des PME, l'agriculture, l'irrigation et le tourisme", a indiqué l'Association dans un communiqué.

Le PDG de l'Association, Ali Issa a affirmé que les échanges commerciaux entre l'Egypte et l'UE avait augmenté de 6,8% pour atteindre 29.7 milliards d'euros en 2019, notant que les exportations égyptiennes vers l'UE avaient connu une hausse de 8.2% pour enregistrer 9.2 milliards d'euros en 2019.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'Union européenne Christian Berger a affirmé que l'Egypte était devenue plus attrayante que jamais pour les investissements européens, grâce à sa possession d'énormes potentiels industriels et économiques et de méga-projets nationaux dans les domaines des infrastructures en plus de l'abondance de ressources humaines.

Il a déclaré que l'UE accordait un grand intérêt au financement de projets visant à créer un climat propice à l'investissement, en particulier dans les domaines de la formation professionnelle et des investissements dans les projets d'énergie, d'eau et d'irrigation, en plus soutenir et financer les PME ainsi que les programmes de développement rural à travers (la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la Banque européenne d'investissement), qui ont consacré un portefeuille de financement de 1 milliard d'euros pour les pays d'Afrique du Nord et l'Egypte.