Burkina Faso: Droit à l'alimentation - La Coalition des acteurs du domaine entame sa série de plaidoyer par le CDP

Tout en saluant l'initiative de cette coalition composée de l'ONG Hunger Free World, le Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire, le Réseau des parlementaires pour la nutrition et la sécurité alimentaire et l'ONG Nouveaux droits humains, la représentante du président Eddie Komboigo (candidat du CDP), a rassuré que les doléances de la Coalition seront transmises à qui de droit.

« Connaissant le président Eddie Komboigo, je peux d'ores et déjà vous rassurer que ces questions seront inscrites comme prioritaires dans son programme de gouvernance », a indiqué Mme Traoré. « C'est tellement clair que pour que le peuple puisse te suivre dans ton projet, qu'il n'ait pas faim », a-t-elle ajouté.

Pour Frédéric Ilboudo, Chargé du plaidoyer à Hunger Free World, le taux de vulnérabilité dû à l'insécurité alimentaire au Burkina est si criard, qu'il faut le matérialiser dans la nouvelle Constitution surtout qu'il y est déjà inscrit dans le projet en ses 25, 26, 29 et 135. « Les élections qui s'annoncent constituent une opportunité pour la coalition à saisir pour susciter des engagements fermes et plus sérieux auprès des candidats afin d'impacter positivement ce droit inaliénable pour tout être humain », ajoute M. Ilboudo et ses camarades de la coalition.

En rappel, l'objectif de ce plaidoyer intitulé « Moi Président... », est de susciter une meilleure prise en compte de la politique alimentaire dans les différents projets de société des candidats.