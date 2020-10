Angola: L'ANGOP fête ses 45 ans d'existence

Luanda — L'Agence Angola Presse (ANGOP) commémore vendredi, 45 ans depuis sa fondation, à un moment où elle se lance dans de nouveaux défis, comme l'amélioration de la qualité des contenus.

L'un de ces défis sera le lancement, dans les prochains jours, d'un nouveau portail, plus dynamique et actuel, avec des informations diversifiées sur le pays, le continent et le monde.

L'entreprise a été créée en juillet 1975 sous le nom d'Agence Nationale Angola Presse (ANAP). A cette époque, leurs travaux étaient diffusés sous forme de newsletter. En octobre de la même année, l'ANGOP a adopté son nom actuel et définitif, Agence Angola Presse, sur proposition du Président de la République de l'époque, António Agostinho Neto, et a lancé, le 30 du même mois, la première dépêche portant le nouvel acronyme.

Trois ans plus tard, le 2 février 1978, l'agence a été transformée en un organe de presse d'Etat, avec la publication du décret présidentiel 11/78, du 2 février, dans le Journal officiel.

De là, les bases ont été jetées pour sa croissance et son développement, qui connaîtront des moments dorés dans les années 80. A cette époque, l'ANGOP comptait déjà environ 300 travailleurs, pour la plupart journalistes, avec un travail ininterrompu, 24 heures sur 24 au quotidien, dans tout le pays (18 provinces) et à l'étranger avec cinq délégations (Portugal, Brésil, Royaume-Uni, Zimbabwe et Congo).