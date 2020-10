Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Jacques Assahoré boucle la campagne d'Ado en fanfare, à Botro

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Jacques Assahoré Konan, par ailleurs, délégué départemental du Rassemblement de houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de Botro, a terminé la campagne de son champion, Alassane Ouattara, avec une pléiade d'artistes, le 28 octobre dernier.

Du village de Razionou à Dalékro et Krofouessou, en passant par les villes et les hameaux les plus reculés, le délégué départemental du Rhdp de Botro, Jacques Assahoré Konan, a mobilisé ses troupes.

Le délégué départemental du Rhdp a, à chaque étape, dressé le bilan des différentes réalisations de son candidat, tant au plan économique que social, et qui font la fierté de l'ensemble des Ivoiriens toute tendance confondue.

« Les réalisations en infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, les universités construites... sont des faits qui ne se discutent pas, mais s'apprécient dans les actes que le Président Alassane Ouattara a posés », a-t-il indiqué.

Avant d'inviter les populations à faire confiance à Alassane Ouattara dans la poursuite de son projet de développement.

Tour à tour, le président de la jeunesse départementale, Konan Yao Pherdinan, et celle de l'association des femmes y compris le maire de Botro ont invité toute la jeunesse à la discipline et à ne pas céder à la provocation, mais surtout à se ranger derrière leur leader le directeur du Trésor « pour une victoire écrasante, éclatante et populaire du Président Ado au soir du 31 octobre ».

Il faut noter que Safarel, Lago Paulin, Adeba Konan, le groupe Zouglou Vda (Voix des Anges), La Tigresse Sidonie et bien d'autres, ont défilé sur la scène au plaisir des populations.