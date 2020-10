Afrique: Covid-19 - La pandémie a fait plus de 1.182.000 décès dans le monde

Geneve — La pandémie de coronavirus (Covid-19) a fait au moins 1.182.840 décès dans le monde l'apparition de la maladie fin décembre alors que 45 millions de cas d'infection au virus ont été enregistrés, selon un bilan établi à partir de sources officielles vendredi.

Plus de 45.105.670 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 30.209.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de jeudi, 7.040 nouveaux décès et 547.647 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.021 nouveaux morts, l'Inde (563) et le Brésil (513).

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 158.969 morts et 5.494.376 cas, l'Inde avec 121.090 morts (8.088.833 cas), le Mexique avec 90.773 morts (912.811 cas), et le Royaume-Uni avec 45.955 morts (965.340 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 104 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (98), l'Espagne (76), le Brésil (75).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85.940 cas (25 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (0 nouveaux) et 80.967 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisait vendredi à 11H00 GMT 398.833 décès pour 11.196.651 cas, l'Europe 273.520 décès (9.960.585 cas), les Etats-Unis et le Canada 238.743 décès (9.175.573 cas), l'Asie 169.367 décès (10.450.387 cas), le Moyen-Orient 59.022 décès (2.526.744 cas), l'Afrique 42.334 décès (1.761.303 cas), et l'Océanie 1.021 décès (34.435 cas).