Algérie: Illizi/Référendum - Les bureaux itinérants accueillent les électeurs dans de bonnes conditions

Illizi — Les bureaux itinérants déployés à travers la wilaya d'Illizi continuaient vendredi d'accueillir, dans de bonnes conditions, les électeurs portés sur leurs listes, dans le cadre du référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, a constaté l'APS.

Onze (11) bureaux ont été déployés depuis jeudi (10) et vendredi (1) à travers les zones éparses dans les six communes de la wilaya, pour permettre à plus de 4.810 électeurs inscrits sur leurs listes d'accomplir leur devoir civique et de se prononcer sur le projet d'amendement de la Constitution.

L'opération se déroule jusque-là dans des conditions normales, marquées par un strict protocole sanitaire pour la prévention de la propagation du coronavirus (Covid-19), et dans une ambiance empreinte d'un sentiment "d'optimisme" relevé par l'APS auprès de plusieurs électeurs et électrices après l'accomplissement de leur vote.

Plusieurs d'entre eux se sont dits "fiers" de participer au référendum à travers lequel ils espèrent "attirer l'attention" des pouvoirs publics vers cette région du Sud et lui accorder "l'intérêt voulu en matière de développement".

Le coordinateur de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Youssef Mefissel a fait part à l'APS, de son côté, des "bonnes conditions" de déroulement de l'opération référendaire dans l'ensemble des bureaux itinérants à travers la wilaya d'Illizi, dans le "strict respect" aussi du protocole sanitaire prévu dans ce cadre.

La wilaya d'Illizi compte un électorat de plus de 82.000 inscrits répartis sur 35 centres électoraux coiffant 165 bureaux de vote déployés à travers les six communes de la wilaya et supervisés par 1.300 encadreurs et pas moins de 50 médecins et paramédicaux pour ce qui concerne la couverture sanitaire.