Soudan: Al-Burhan reçoit la ministre de la Défense du Soudan du Sud

Khartoum — Le Président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, Lt-Gen Abdul Fattah Al-Burhan Abdul-Rahman, a reçu dans son bureau vendredi la délégation de la République de l'État du Soudan du Sud dirigée par la Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Angelina Jenny Teny, en présence du Ministre de la Défense, Maj-Gen Yassin Ibrahim Yassin.

La délégation en visite comprenait les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, le chef d'état-major, l'inspecteur général de la police et les directeurs des douanes, de la sécurité et du renseignement au Soudan du Sud.

La ministre de la Défense du Soudan du Sud a exprimé au cours de la réunion ses remerciements et sa reconnaissance pour la coopération et la compréhension du gouvernement sur les questions communes via les réunions du mécanisme conjoint de sécurité politique entre le Soudan et le Soudan du Sud et l'accord d'accompagnement pour la coopération dans le champ de défense entre les deux pays frères, indiquant que la visite a atteint ses objectifs.