Ile Maurice: Kris Kaunhye convoqué par le CCID

Le Managing Director de Top FM est convoqué au CCID pour le jeudi 5 novembre. Kris Kaunhye a reçu sa lettre de convocation aujourd'hui mais le doute subsiste sur l'enquête que mène le CCID.

S'il est fort probable qu'il s'agit d'une convocation dans le cadre du Sherrygate, où Shameem Korrimboccus, un des témoins de l'affaire, a retourné sa veste pour alléguer que Top TV (la filiale vidéo de Top FM), a comploté avec les avocats Ashley Hurhanghee et Samad Goolamaully pour nuire au CEO de Mauritius Telecom, il existe un élément de doute car la convocation ne mentionne pas le sujet de l'enquête.

«The Police are (sic) actually investigating in a case of Breach of Information and Communication Technologies Authority (ICTA) against Top FM, » écrit simplement le CCID dans la lettre.

Interrogé par l'express ce vendredi 30 octobre, Kris Kaunhye explique que ses avocats vont, dès lundi, demander les particulars au CCID.

«Il n'est pas question de retarder cette affaire. Je compte bien m'y rendre ce jeudi avec mes avocats, Mes Rama Valayden et Antoine Domingue. Mais il faudrait d'abord savoir de quoi il s'agit», déclare Kris Kaunhye.