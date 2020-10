Togo: "Operation Lift-Up" fait don de matériel médical à la maternité du centre "Solinyogobu " de Sokodé

L'association américaine "Opération Lift Up" a fait parler une fois encore son cœur à l'endroit des femmes et des enfants. En effet, elle a fait don de matériel médical afin d'équiper entièrement la maternité du centre d'accueil pour enfant vulnérable, "Solinyogobu" de Sokodé le 21 octobre dernier.

La cérémonie de réception officielle a été rehaussée par la présence du directeur préfectoral de la santé du district sanitaire de Tchaoudjo, et le chef quartier de Kpangalam-Zaïre.

Estimé à un cout global de 74 millions de francs CFA, le don offert est composé entre autres de centrifugeuses réfrigérantes, d'échographe, de chauffe-bébé, d'électrocardiogramme, d'autoclave, de tiroirs médicaux de sauvegarde, d'aspirateurs de maternité, de réfrigérateur médical, de pèse personne avec toise, de lampes échauffantes à infrarouge, de deux tableaux d'affichage médicaux, de civières, de trois tables d'accouchement, de moniteurs, tensiomètres électroniques et bien d'autres encore qui entrent dans le cadre de la périnatalité.

Ce lot de matériel vient ainsi de renforcer la capacité opérationnelle de la nouvelle maternité construite au centre d'accueil "Solinyogobou" spécialisé dans la prise en charge des enfants abandonnés de 0 à 3 ans.

Selon le représentant au Togo de l'association "Operation Lift-Up", Manzami-Esso Donso, l'objectif visé en dotant le centre d'accueil d'équipements performants, est de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile à Sokodé.

« Nous avons remarqué que plusieurs enfants sont dans ce centre d'accueil parce qu'ils ont perdu leurs mères pendant leurs venues au monde.

Une situation qui a ému le partenaire américain qui a décidé de fournir ce matériel de haute gamme pour équiper entièrement la maternité du centre d'accueil afin de sauver la vie de la mère et de l'enfant ».

Occasion pour le directeur préfectoral de la santé du district de sanitaire de Tchaoudjo, Dr N'djaw Akawilou, interrogé d'apprécier à sa juste valeur le lot de matériel « de pointe » offert qui vient, a-t-il dit, renforcer au-delà du centre d'accueil bénéficiaire, l'ensemble du district de Tchaoudjo et principalement la ville de Sokodé en matière de soins de santé de la mère et de l'enfant.

En réceptionnant le don, le directeur du centre d'accueil " Solinyogobou" de Sokodé, le révérend pasteur, Kossi Donso a témoigné toute sa gratitude à Dieu d'abord, et ensuite à l'association "Opération Lift-Up" pour ce don très salutaire pour la protection et la sauvegarde de la vie des femmes et des enfants dans le milieu.

Pour le chef du quartier Kpangalam Zaire à Sokodé, lieu d'implantation du centre d'accueil " Solinyogobou", Ouro Assimanou Abdoul-Aziz, s'est réjoui de cette action de l'association américaine qui vient en premier lieu au bénéfice de sa population.

Il a imploré les grâces et faveurs de Dieu sur les donateurs et a émis le vœu que le Tout Puissant leur donne d'en faire encore beaucoup plus.

Installée au Togo depuis juillet 2019, l'association "Operation Lift-Up", s'est assignée pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socioéconomique et culturelle des populations à la base.

Rappelons qu'au nombre de ses multiples projets en cours d'exécution au Togo, l'association a distribué près de de 8000 kits alimentaires aux personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire nationale pendant les premiers mois de la pandémie aux corona virus, et creuser plusieurs forage d'eau potable dans des zones reculées.

Egalement, elle pilote étroitement aux côtés des populations rurales des préfectures de Haho, Tchaoudjo et Bassar, un programme intégré de cantine scolaire pour favoriser le bien-être nutritionnel des enfants.