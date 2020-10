Cote d'Ivoire: Les électeurs ivoiriens attendus aux urnes pour élire leur président

Abidjan — Plus de 7.5 millions d'électeurs ivoiriens sont appelés aux urnes samedi, pour élire leur président sur fond de violences ayant fait une vingtaine de morts depuis le mois le mois d'août alors que l'opposition a appelé au boycott du scrutin.

Deux candidats sont activement en lice pour la présidentielle. Il s'agit de Alassane Ouattara (79 ans), président sortant et candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), et Kouado Konan Bertin (51 ans), candidat indépendant et dissident du principal parti de l'opposition, le parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Les deux autres prétendants, retenus par le Conseil constitutionnel, Henri Konan Bédié (86 ans), ex-chef de l'Etat et président du principal parti de l'opposition (PDCI) et Affi N'Guessan (67 ans), ancien premier ministre sous Laurent Gbagbo (FPI), se sont dits "non concernés" par l'élection en cours, appelant leurs militants à la "désobéissance civile" et au "boycott actif" du processus électoral.

Réagissant à ces incidents, Alassane Ouattara a accusé l'opposition "d'envoyer des jeunes à la mort". "Il faut qu'ils (l'opposition) arrêtent d'envoyer des jeunes gens à la mort. Je ne vois pas pourquoi l'opposition appelle à la désobéissance civile qui conduit à des actes criminels", a dit le président sortant à deux jours du scrutin.

Hormis ces incidents, la campagne électorale sur le terrain (15 au 29 octobre) s'est déroulée dans des conditions généralement normales, les deux candidats activement en lice ayant parcouru le pays en long et en large, enchaînant les meetings et les tournées.

Ce sont "14.000 policiers, 14.000 gendarmes et 7.000 soldats" qui sont appelés à sécuriser la fin de la campagne électorale, les bureaux de vote et le jour du scrutin, dans le cadre d'une opération baptisée "Barrissement de l'éléphant".

Ce chiffre équivaut au nombre des éléments des forces publiques mobilisés lors de la présidentielle de 2015, sécurisée par 34.000 hommes, dont 6.000 Casques bleus de la mission de l'ONU, alors présente dans le pays.

Les forces de l'ordre devront veiller cette année sur plus de 22.000 bureaux de vote, répartis dans près de 11.000 lieux de vote sur l'ensemble du pays, selon la Commission électorale indépendante, organe en charge d'organiser la présidentielle.

Selon la Constitution ivoirienne, le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois.

La constitution fixe la date du premier tour au dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel en cours, et celle du second tour éventuel au dernier samedi du mois de novembre.