Gabon: Covid-19 - Christon au service de l'Amour et du partage

La pandémie liée au coronavirus est toujours d'actualité. Le port des masques fait partie des mesures édictées par les autorités gabonaises pour lutter contre le covid-19.

La fondation Christon qui prône pour l'Amour et le partage a répondu à l'appel du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, celui de solidarité envers les uns et les autres, en distribuant plus de 500 bavettes aux personnes vulnérables. C'était ce vendredi 30 octobre 2020 à Libreville.

C'est un geste de solidarité et de partage que le Styliste Christon et sa fondation viennent de poser. Le styliste modélise et président de la fédération des acteurs de la mode au Gabon a dit répondre à l'appel du président de la République Ali Bongo Ondimba. Lequel message appelait les Gabonaises et les Gabonais à la solidarité et au partage.

« Je suis styliste. J'ai répondu à l'appel du président, celui de la solidarité envers les uns et les autres. C'est ma contribution à l'endroit des populations. J'ai fait confectionner 500 masques que j'ai distribués gratuitement » affirme-t-il.

Le Styliste Christon et son équipe ont sillonné les marchés, les orphelinats. Les femmes commerçantes ont eu droit, elles aussi aux bavettes. C'est aussi le cas des orphelinats qui, eux aussi, ont été gratifiés de ces moyens de protection contre la pandémie qui ne cesse de sévir en Europe. «

Avec nos maigres moyens et pour l'Amour du prochain, nous le faisons afin que nos mamans, nos frères et sœurs soient à l'abri de ce virus qui fait des ravages sous d'autres cieux » laisse entendre un des membres.

Pour les mamans au marché, cette distribution des masques est une contribution à les aider à se protéger. « Nous sommes constamment en contact avec les clients qui passent et repassent. Merci à notre fils qui a pensé à nous ».

Des personnes vulnérables ont aussi bénéficié de cette distribution des bavettes. Elles ont salué le geste à sa juste valeur.

« C'est bien de penser à nous. Nous tenons à remercier notre bienfaiteur. Par ce geste aussi minime, il nous garantit la sécurité contre ce fléau qu'est le coronavirus. Nous ne pouvons que dire merci » se réjouit un des bénéficiaires.

Le Styliste Christon dit attendre beaucoup du gouvernement afin qu'il puisse confectionner et fournir plus de bavettes pour aider les autorités à lutter efficacement, par le port des masques, contre la pandémie.