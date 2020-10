Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les producteurs ivoiriens prennent position pour le candidat Alassane Ouattara

La place Jean-Paul II de la ville de Yamoussoukro a servi de cadre le mercredi 28 Octobre 2020 au meeting de soutien des producteurs Ivoiriens à la candidature d' Alassane Ouattara, candidat du Rhdp à l'élection présidentielle du 31 Octobre 2020 ..

Les producteurs Ivoiriens de toutes les spéculations sont venus d'horizons divers pour apporter leur caution en vue de la victoire du candidat du Rhdp. Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural les a félicités pour leur mobilisation.

"Regardez comme c'est beau d'être Ado. Monsieur le ministre d État, messieurs les directeurs généraux, directeurs associés de campagne, mesdames et messieurs, je vais directement parler. Est-ce que vous êtes prêts pour Ado? Vraiment je voudrais vous féliciter parce que tout à l'heure, il y a un esprit malin qui voulait perturber la quiétude de cette mobilisation, mais vous avez été forts. Est-ce qu'on peut faire peur au Rhdp, est-ce qu'on peut faire peur aux producteurs?

Vous les producteurs qui faites aujourd'hui l'économie de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut vous faire peur? Le président Alassane Ouattara votre candidat me charge de vous saluer. Le Premier ministre Hamed Bakayoko me charge de vous dire merci.

Merci pour cette grande mobilisation. Vous venez de prouver que vous êtes mieux que toute l'opposition réunie parce qu'ici sur cette même place on a vu, ils n'ont pas pu remplir l'espace, mais vous, vous l'avez rempli.

C'est pour cela qu'ils ont peur. C'est pour cela que le 31 Octobre, nous serons aux urnes. Il faut qu'il y ait un seul nom dans toutes les bouches, Ado. Le samedi il y aura des élections et il n'y aura rien. Je vous demande de vous mobiliser pour sécuriser vos bureaux de vote. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes formidables".

Augustin Thiam, ministre Gouverneur du District autonome de Yamoussoukro a pour sa part salué la forte mobilisation des producteurs. Selon lui, le candidat du Rhdp a marqué son temps dans l'histoire de la gouvernance ivoirienne après Félix Houphouët Boigny. "Mesdames et messieurs, le choix de Yamoussoukro par le monde rural pour abriter ce meeting nous honore.

Chers parents du monde rural, nous devons dire la vérité. La vérité non édulcorée par le temps et non reconstruite par la mémoire de certaines personnes car trop d'hommes de nos jours s'attirent les lauriers de la réussite et défigurent les réalités contemporaines. En effet, certaines personnalités marquent de manière positive leur époque. Et l'histoire retiendrait deux époques.

Celle de Félix Houphouët Boigny et celle d'Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle vous avez voulu rendre le plus vibrant des hommages à celui qui par des actes concrets a impacté positivement votre secteur d'activité depuis 2011.

Vous avez choisi le meilleur, et le meilleur est le candidat Alassane Ouattara, candidat du Rhdp. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de toutes les régions sans distinction aucune. Mettons-nous au delà des querelles de personne, et ayons le courage de barrer la route à la haine, à la peur pour bâtir l'avenir avec vous tous, d'où qu'il vienne sur cette terre d'hospitalité, car pour nous tous, l'avenir commence le 31 Octobre 2020".