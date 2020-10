Cote d'Ivoire: Soumahoro Farikou - "Le samedi 31 octobre, fermez les magasins, allez voter massivement"

L'Association des Dames de fer de Petit Lomé d'Adjamé a organisé, le mercredi 28 octobre 2020 à Abidjan-Adjamé Mosquée, une cérémonie d'hommage au président-candidat, Alassane Ouattara, en présence du maire de la commune, Soumahoro Farikou, et directeur régional de campagne du Rhdp.

Au cours de cette cérémonie, les dames de fer, toutes des commerçantes, ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, par ailleurs candidat du Rhdp à la présidentielle d'octobre 2020, pour ses actions de développement.

« J'éprouve un réel plaisir et une grande fierté à me tenir devant vous pour témoigner, au nom de l'Association des dames de fer de petit Lomé, notre gratitude au président de la République, son excellence Alassane Ouattara pour toutes les actions accomplies pour le bien-être des populations et précisément pour l'amélioration des conditions de la femme », a indiqué la présidente de l'association, Touré Mariam Koné.

Avant de solliciter l'accompagnement du maire pour l'obtention d'un édifice pour son association. Elles ont promis au directeur régional du Rhdp, Soumahoro Farikou, une victoire écrasante du candidat Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020.

Marraine de la cérémonie, Touré Tenin, épouse Pillah, également commerçante, a dit : « Nous commerçantes et commerçants, exprimons notre indéfectible soutien au candidat de la paix, de la cohésion sociale, le docteur Alassane Ouattara.

Aujourd'hui, l'émancipation et l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire se voit à tous les étages de la société et cela, grâce au docteur Alassane Ouattara. Par ma modeste voix, je voudrais surtout vous assurer de la victoire "1 coup KO", "Takokélé" », et d'inviter ses collègues à sortir voter massivement le samedi 31 octobre 2020.

Après avoir écouté les différentes intervenantes, le directeur régional de la campagne, Soumahoro Farikou, à son tour, a dit : « le samedi 31 octobre, le destin de notre pays se joue. Mais ce destin ne peut se jouer sans vous. Prenez au moins une heure de votre temps le samedi, fermez les magasins, allez voter massivement. N'ayez pas peur, il n'y aura rien.

Personne ne peut vous effrayer. On ne peut pas effrayer les femmes, parce que quand tu dis tu es un homme, tu es sorti d'une femme.

Ce que je tiens à vous dire, c'est d'aller voter massivement pour le 1 coup KO. Parce que ne restez pas à la maison pour dire "on a déjà gagné" ». Séance tenante, le maire a reçu de l'association, un diplôme pour ses actions de développement en faveur de la commune.