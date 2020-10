Angola: Les Angolais saluent l'action de l'ANGOP dans le contexte actuel

Luanda — Les institutions publiques et les organisations de la société angolaise ont encouragé vendredi les professionnels de l'agence de presse angolaise (ANGOP) à s'améliorer continuellement pour mieux informer le public.

Dans des messages allusifs aux 45 ans d'existence de la seule agence d'information du pays, ils rappellent que l'ANGOP se consacre à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations du pays hors nos frontières.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens Combattants de la Patrie, João Ernesto dos Santos «Liberdade», dans le contexte actuel, l'ANGOP est appelé à exercer un plus grand interventionnisme dans la diffusion de l'information, en saluant les mesures de prévention et de lutte contre Covid-19.

De son côté, le conseil d'administration du port de Lobito exprime la reconnaissance «la plus profonde et la plus inestimable» pour le rôle que l'ANGOP joue et augure qu'avec l'engagement, le dévouement et la créativité de ses responsables et de tous les professionnels, reste une référence incontournable dans le secteur de la communication sociale en Angola.

Le gouvernorat de Namibe, dans son message, exhorte le personnel de l'entreprise à être guidé par la rigueur et l'éthique journalistique.

Reconnaissant les difficultés de l'entreprise, il encourage la direction et le personnel à rester fidèles aux valeurs qui sous-tendent le journalisme angolais, avec la certitude que les vicissitudes qui entravent encore cette mission seront surmontées.

Le commandement provincial de la police nationale de Cuanza Norte souligne l'engagement des professionnels de l'ANGOP dans la diffusion d'informations qui favorisent l'unité, l'harmonie et le renforcement de la démocratie dans le pays.