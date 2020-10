Congo-Brazzaville: Cinéma - « Hantés », une nouvelle série africaine diffusée à partir du 2 novembre

Nouvelle production signée Canal+ original, la série télévisée « Hantés » sera diffusée dès le 2 novembre, en début de soirée. Elle est une épopée dramatique autour des questions existentielles, particulièrement liées à la réalité ou non des fantômes.

L'annonce de la diffusion de cette nouvelle série sud-africaine, qui rend hommage aux réalités du continent, a été faite le 30 octobre au cours d'une conférence de presse virtuelle animée par Léger Ossombi Dira, responsable communication Canal+ Congo ; Gareth Crocker, scénariste et coréalisateur de la série, ainsi que Laurent Sikouri, directeur des acquisitions programmes à Canal + international.

« Hantés » mélange le paranormal, l'épouvante et l'humour. Une association qui transporte totalement dans un univers irrationnel.

Comme le stipule le cinéaste sud-africain Gareth Crocker, « la série réunit des personnages forts autour des mystères à élucider.« Hantés » raconte quelque chose qui est proche de la culture africaine, mais pas souvent partagée dans son cinéma. Je vous invite vraiment à la découvrir ».

A en croire Laurent Sikouri, toutes les séries Canal+ original, telles que Cacao, Agents, Oasis, Sakho et Mangane et aujourd'hui "Hantés", s'inscrivent dans une volonté et stratégie de contribuer au développement des métiers de l'audiovisuel sur le continent et à la production africaine de renommée internationale.

« Cela prouve, tant bien que mal, la résilience de la société malgré cette crise sanitaire à vouloir toujours proposer plus de contenus liés au continent en vue de satisfaire l'offre de ses abonnés », a souligné Léger Ossombi Dira.

Notons qu'à cette conférence de presse virtuelle, quelques cinéastes congolais y ont pris part. Ils ont notamment émis le souhait d'une éventuelle collaboration avec la corporation pour la réalisation de films et séries au Congo avec une main-d'œuvre considérable apportée par des cinéastes nationaux. Une idée judicieuse qu'a saluée l'équipe Canal+.

« Hantés », une histoire africaine à laquelle de nombreux pays peuvent s'identifier

Expert de renommée mondiale en paranormal et écrivain à succès de la saga « Dead places » à Londres, Will Stone retourne en Afrique du Sud, son pays natal, pour écrire le 13e et dernier tome de sa collection.

Alors que son éditeur pense qu'il y est pour trouver l'inspiration à travers des enquêtes de cas surnaturels avec la jeune bloggeuse Kelly et son chauffeur et garde du corps Joe, Will a une autre raison secrète de rentrer chez lui...

Il est enfin décidé à vouloir résoudre le grand mystère de sa vie : Qu'est-il arrivé à sa sœur Rose, âgée de 14 ans, le jour où elle a disparu ? Plus Will se rapproche de la vérité, plus il découvre que certains fantômes ne meurent jamais...

De genre drame, thriller et fantastique, la série compte, pour sa première saison, huit épisodes de 45 minutes.

Sa création et son scénario ont été imaginés par Gareth Crocker qui a bénéficié de l'expertise de Fred Wolmarans pour réaliser cette nouvelle production Canal + original. Anthony Oyesemi, Shamilla Miller, Rea Rangaka, Shalom Nyandiki, Zondwa Mtitshwa, David Butler, Greg Viljoen, Lethuli Dlamini, sont entre autres les acteurs principaux qui figurent parmi le casting de cette fiction remplie de mystères inspirés de faits réels. Une suite de la saison 1 est envisagée par l'équipe de production.