Madagascar: Absence des professionnels d'Europe /Solo José - « La situation n'est pas catastrophique »

interview

Solo José est un entraîneur bien connu de la capitale, notamment dans la formation des jeunes pousses.

Les inquiétudes s'installent chez les fans des Barea après l'annonce de Nicolas Dupuis sur l'absence de 17 des 23 joueurs des Barea confinés en Europe.

Ce qui n'est pas l'avis de tout le monde et notamment de l'entraîneur de Herofoot, Solo José, pour qui la solution de rechange ne manque pas de charme. Il se confie à Midi Madagasikara.

17 des 23 joueurs ne pourront pas participer aux matches des Barea contre les Ivoiriens. Est- ce irrémédiable ou avez-vous une solution à ce problème ?

« C'est un problème peut-être mais il existe toujours une solution car les joueurs locaux, avec l'aide des Réunionnais, pourraient faire l'affaire surtout que la Côte d'Ivoire ne pourra pas, elle non plus, aligner les Nicolas Pepe, Zaha et Gervinho ainsi que tous les joueurs évoluant en Europe.

Je dirais bien que la situation n'est pas catastrophique. En remettant les choses à plat, Madagascar possède encore un effectif assez riche pour espérer battre et même à deux reprises ces Éléphants. »

A vous entendre, il y a de l'optimisme dans l'air ?

« Je dirais peut-être avec l'effectif qui nous reste et qu'on a, les Barea sont capables de tenir tête aux Ivoiriens. Je mettrais dans le but le gardien de l'Adema Nina.

Dans un dispositif de 4-4-2 je ferais appel à la charnière centrale de St Pierre avec notamment Bapasy et Mamy Gervais.

Sur les côtés, il y a l'incontournable Romain Métanire mais je pense aussi à Patrick de l'Ajesaia à droite au cas où le vol au départ des Etats-Unis ne serait pas possible.

A gauche, Tsila d'Elgeco Plus fera l'affaire. Parmi les remplaçants de choix, il y a encore Théodin et le gardien de Fosa Juniors Fab ainsi que Ando, le capitaine de la CNaPS Sport. Bref, des hommes d'expérience.

Dans un dispositif avec trois milieux récupérateurs, il y aura bien sûr Ibrahim Amada mais je mettrais aussi Donga de Fosa Juniors et Ando Manoelantsoa de la Ste Marie qui se trouve aujourd'hui dans une forme étincelante. »

Pourquoi Donga et pas Baggio ?

Solo José : « A mes yeux, Donga est plus efficace à la récupération. De toute manière, Baggio est aujourd'hui sans club, et à la place de l'entraîneur je ne risquerais pas de l'appeler, nos sans club tels Dimitri Caloin et Alex Ramalingom posant eux-mêmes un problème.

Dans la foulée, je citerais aussi Thomas Fontaine et Adrien Melvin qui n'ont plus de temps de jeu avec leurs clubs respectifs. »

Il reste la ligne offensive ?

« Légèrement en retrait, je mettrais Dax car c'est là qu'il est le plus efficace. En attaque, par contre, mes choix vont se porter sur Arnaud et Njiva.

Mais je mettrais sur les bancs Fabrice qui vient de rejoindre St Pierre mais aussi Carlos Zozimar devenu une véritable star en Malaisie. »

Pensez vous réellement que cette formation va gagner ?

« Je pense que oui. En les motivant à max, ces joueurs-là sont capables de battre même les pros ivoiriens. »