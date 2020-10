Madagascar: Un nouveau bâtiment pour le lycée moderne Ampefiloha

L'inauguration du nouveau bâtiment du lycée moderne Ampefiloha (LMA) s'est déroulée hier dans la cour de l'établissement.

Il s'agit d'un bâtiment R+2 (à deux étages) comprenant deux salles de classe au rez-de-chaussée, deux grandes pièces au premier étage pour servir de salles d'études et de centre d'études et de documentation, ainsi que deux autres pièces pour les conférences et la culture au dernier étage.

« Grâce à ce nouveau bâtiment, nous allons pouvoir accueillir plus d'élèves pour cette année scolaire », a déclaré l'actuel proviseur du lycée. Rappelons qu'il s'agit de l'un des lycées publics les plus modernes à Madagascar.

Et cet établissement a toujours affiché d'excellents résultats au baccalauréat depuis 2009. Le proviseur a d'ailleurs fait savoir qu'il compte encore améliorer les infrastructures et la qualité de l'enseignement au sein de son établissement.

« Nous sommes le seul lycée public à proposer en ce moment des cours de mandarin et de langue indonésienne à Madagascar.

Je me permets de demander aux responsables du ministère de l'Education nationale de se pencher sur la situation de nos professeurs de langues et de ne pas nous ôter ce plus non négligeable », a-t-il déclaré.

A noter que ce nouveau bâtiment est un don de la fondation Viseo en partenariat avec Sanifer et Ocean Trade. La fondation Viseo a d'ailleurs annoncé lors de cette cérémonie qu'un projet similaire est en gestation pour l'EPP Alarobia.