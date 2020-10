Angola: La BNA recueille des informations sur l'impact du Covid-19

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) recueille, sur la base d'une enquête, des informations sur l'impact du Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises (PME).

Avec cette initiative, comme d'autres enquêtes déjà réalisées, la BNA souhaite obtenir des informations sur l'activité productive et commerciale des entreprises afin d'aider leur action et leur prise de décision.

Selon une note du Département de Communication parvenu à l'Angop, les petites et moyennes entreprises en Angola sont regroupées dans différents secteurs d'activité économique, notamment l'agriculture, l'élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche, la fabrication, la construction, les transports et stockage, commerce, éducation, hébergement et restauration, communication, information, entre autres.

Cette fois, pour la Banque centrale, il est urgent de mettre en place des mécanismes de suivi du système financier et de l'activité économique de celles-ci, en vue d'anticiper et de traiter les situations défavorables avec sérénité et rapidité dans le contexte actuel.

L'enquête rapportée en ligne est mensuelle et se déroule jusqu'au 15 du mois prochain. Elle est basée sur un questionnaire «réponse rapide», sur le chiffre d'affaires, le nombre de travailleurs, l'utilisation des instruments d'accompagnement créés par le gouvernement, la disponibilité de liquidités et l'utilisation du crédit.