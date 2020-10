Angola: Le Portail de l'ANGOP avec de nouveaux services

Luanda — Le nouveau portail de l'agence de presse angolaise (Angop-E.P), qui sera lancé le mardi 3 novembre prochain, apportera de nouveaux services et une plus grande interaction avec les utilisateurs.

C'est ce qu'a informé vendredi, le président du conseil d'administration de l'Angop, Josué Salusuva Isaías, qui a souligné la possibilité de retransmission en direct, via Streaming, des événements.

«Nous voulons marquer les festivités avec le lancement du nouveau portail, qui apporte une plus grande responsabilité, ouvrant un plus grand espace dans la fourniture de plus de services aux utilisateurs, tels que des actualités, des reportages, des interviews, des vidéos, des photos, avec une recherche plus facile et des réseaux sociaux ouverts. Il apporte aussi un service de petites annonces, un espace clos pour les charges », a-t-il souligné.

Josué Isaías a dit que l'Angop vit actuellement un moment de transformation sociale technique, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de service, sociales des travailleurs, dans le seul but d'améliorer également la qualité du produit mis à disposition des utilisateurs.

«La mission est d'augmenter la performance de l'agence dans le système informatif national. Nous introduisons une série de transformations, parmi lesquelles le réajustement salarial, l'attribution d'une carte d'assurance maladie, le nouveau qualificatif professionnel, la réhabilitation et la modernisation des rédactions, un nouveau centre de données, un système Internet avec un système de données qui relie le siège et toutes les délégations provinciales et de nouveaux moyens de transport pour le reportage », a-t-il indiqué.

Selon le PCA, en ce moment, des financements sont recherchés pour la construction d'un nouveau siège, la création du bureau de l'agence dans toutes les municipalités, afin d'étendre la couverture médiatique, en particulier celui de Zango à paraître prochainement.

Concernant le présent, Josué Isaías a déclaré que c'était une année "assez" difficile, au cours de laquelle, en plus des contraintes imposées par la crise financière, il y a également la pandémie du Covid-19.

Josué Isaías a informé qu'en raison de la volonté et de l'esprit de dévouement des professionnels, l'entreprise connaît un développement et une modernisation croissants.

La société a été créée en juillet 1975 sous le nom de l'Agence Nationale Angola Press (ANAP). A l'époque, ses travaux étaient diffusés sous forme de newsletter.

En octobre de la même année, l'ANGOP a adopté son nom actuel et définitif, Agence Angola Press, sur proposition du Président de la République de l'époque, António Agostinho Neto, et a lancé, le 30 du même mois, la première dépêche portant le nouvel acronyme.

Trois ans plus tard, le 2 février 1978, l'agence a été transformée en un organe de presse d'Etat, avec la publication du décret présidentiel 11/78, du 2 février, dans le journal officiel.

De là, les bases étaient jetées pour sa croissance et son développement, qui connaîtront des moments dorés dans les années 80.

A cette époque, l'ANGOP comptait déjà environ 300 travailleurs, pour la plupart journalistes, avec un travail ininterrompu, 24 heures sur 24, dans tout le pays (18 provinces) et à l'étranger avec cinq délégations (Portugal, Brésil, Royaume-Uni, Zimbabwe et Congo).

En 2013, elle a démarré avec un cadre technologique et humain en constante évolution et mise à jour, en lien avec la modernité des moyens de télécommunications et de communication sociale, facteurs qui contribuent à la réalisation de son grand défi et de son rêve, celui de devenir une grande entreprise multimédia.