Algérie: Wolverhampton - Première titularisation et premier but pour Rayan Aït-Nouri

Rayan Aït-Nouri ne peut pas demander mieux pour ses débuts avec Wolverhampton. Titulaire ce vendredi pour la première fois depuis son arrivée chez les Wolves en provenance d'Angers, le défenseur latéral de 19 ans, qui a été préféré à Romain Saïss, a comblé son entraîneur de la plus belle des manières.

En effet, le joueur d'origine algérienne a participé activement à la victoire 2-0 de Wolverhampton contre Crystal Palace en ouvrant le score à la 18è minute avec un joli but. De quoi avoir la confiance de Nuno Espirito Santos.

Cette victoire permet aux Wolves d'occuper provisoirement la troisième place au classement de la Premier League en attendant les autres rencontres.

15 - Rayan Aït-Nouri is the 15th Frenchman to score on his Premier League debut, and at 19 years and 146 days old is also the youngest Frenchman to do so. Impact. pic.twitter.com/FcdXwHSjs2

-- OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2020