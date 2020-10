Sénégal: Serigne Ababacar Sy Mansour sur les caricatures du Prophète (Psl) - «Cette affaire concerne tout le monde»

Tivaouane a invité les fidèles Tidianes à célébrer le Maouloud (Gamou) 2020, commémorant la naissance du Sceau des Prophètes Mohammad (PSL), à domicile. La prévalence de la Covid-19 oblige !

N'empêche, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Ababacar Sy Mansour, dans une déclaration retransmise en direct sur Internet, en présence du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a entretenu les fidèles de l'actualité liée aux caricatures du Prophète (PSL) et la vague d'indignations qu'elles ont suscité.

Sans occulter la vente d'alcool dans des sachets. L'affaire de l'interdiction du voile à l'Institut Jeanne d'Arc de Dakar et l'homosexualité ont aussi été évoquées.

La sortie du président français Emmanuel Macron, annonçant la «continuation» des caricatures du Prophète Mohammad (PSL), ne passe toujours pas auprès de la communauté musulmane du monde entier, et au Sénégal en particulier. Après la famille omarienne, c'est Tivaoune qui est monté au créneau.

A l'occasion de la célébration du Maouloud, marquant la célébration de l'anniversaire du Sceau des Messagers de Dieu, le Khalife général des Tidianes, Serigne Ababacar Sy Mansour, s'est fait l'écho de ce sujet. Pour le guide religieux, le débat lié aux caricatures du Prophète (PSL), dès l'instant qu'il a été porté à l'échelle d'un Etat, est devenu l'affaire de tout le monde.

Dans une déclaration retransmise en direct sur Internet à l'occasion du Gamou, que Tivaounane a commémoré dans l'intimité à cause de la prévalence de la pandémie à Covid19, et en présence du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, porteur du message du chef de l'Etat Macky Sall et d'autorités administratives et territoriales, le Khalife général des Tidjanes a expliqué que «cette affaire concerne tout le monde, à partir du moment où la question à été portée à l'échelle d'un Etat. Je veux que ce soit clair», a-t-il déclaré avant-hier, jeudi 29 octobre, lors d'une cérémonie officielle sobre.

Et Serigne Ababacar Sy Mansour de rappeler : «Seydina Mohammad (PSL) est l'être le plus aimé de Dieu. Tout a été créé en son honneur. Sa naissance a été marquée par des faits mémorables. Aujourd'hui on voit des gens tenter de se moquer de lui à travers des caricatures.

Mais que ceux-là soient conscients que la grandeur de l'Élu de Dieu dépasse leur entendement. Salman Rushdie qui avait auparavant fait une offense similaire à l'endroit du Prophète (PSL), a été évacué et les gens pensaient que c'en était fini, or ce n'est pas le cas.

Allah les a suivis, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre commette un autre acte similaire. Ce qui leur (les musulmans) avait échappé avec Rushdie, Allah l'a (rattrapé) sur celui-ci».

Le guide religieux n'a pas manqué de déplorer le fait que ce sujet ait dépassé les relations entre personnes pour devenir une affaire d'Etat, la France, qui a offensé tous les pays musulmans.

«Tous ceux-là qui sont contre l'Islam sont en train de poser des actes hostiles envers la religion musulmane, lentement. Les chefs d'État doivent en parler... Maintenant, ce n'est plus une affaire d'individus. C'est devenu un problème qui oppose des États.

Un État a offensé tous les pays musulmans», a-t-il souligné. Pour étayer sa position, il a relevé que «dans un pays, le président (de la République) représente tout le pays et est responsable du bien et du mal qui s'y fait, à plus forte raison quand il se prononce lui-même».

Tout en se demandant jusqu'où ça pourra aller cette affaire, Serigne Ababacar Sy Mansour met en garde. «On ne sait pas où cette affaire va finir.

Car s'attaquer à ma personne (au Khalife général des Tidianes) est moins grave que s'attaquer au Prophète Mohammad (PSL)», en ce sens que quiconque offense le Sceau des Messagers (PSL) en subira les «conséquences».

Toutefois, s'est-il empressé de préciser sa pensée : «que personne n'en déduise que j'ai appelé à combatte les Occidentaux. Chacun est libre de tenter d'offenser le Prophète (PSL) et d'en rire. Mais, l'avenir nous édifiera».

Mieux, a-t-il ajouté : «je ne combats pas et je ne vais recommander à personne de se battre contre les blancs qui s'attaquent à l'Islam pour cela», a-til insisté.

Sachant que sa déclaration intervient dans contexte marqué par une vague d'indignations soulevées à travers le monde musulman par des propos du président français Emmanuel Macron affirmant que la France va continuer les caricatures du Prophète Mohammad (PSL). Propos tenus lors de l'hommage national rendu à l'enseignant assassiné pour avoir montré lesdites caricatures à ses élèves en classe.

AFFAIRE DU VOILE DE L'INSTITUT JEANNE D'ARC DE DAKAR, EN HIBERNATION

En outre, Serigne Ababacar Sy Mansour a profité de la rencontre pour revenir sur l'affaire du voile de l'Institut Jeanne d'Arc de Dakar. Pour rappel, l'année scolaire écoulée, des écolières avaient été interdites d'accès à cet établissement scolaire parce qu'elles étaient voilées. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruits.

A son avis, l'Etat devait prendre à bras-le-corps cette affaire concernant un établissement d'enseignement (privé) ayant voulu enfreindre les lois d'un pays. «Nous avons vu ici à l'Institut Jeanne d'Arc de Dakar, des musulmanes voilées interdites d'accès à l'école.

Ils l'ont laissée (cette question) en hibernation, mais elle ne dort pas, elle a juste fermé les yeux. Elle sera déterrée, car toutes les forces antireligieuses s'infiltrent progressivement dans le pays», a-t-il alerté.

Suffisant pour qu'il appelle les chefs religieux à «se prononcer pour être entendus de tous et à suivre jusqu'au bout cette affaire, pour que le pays soit sauvé.

Il y a trop d'attentisme», a-t-il dénoncé. Et de s'offusquer : «au Sénégal, on aime les débats stériles. Il nous faut réduire ces débats qui ne profitent à personne.

Il nous faut dépasser ce stade. Il nous faut dire la vérité, au nom de Dieu et nous en limiter là. Certes chacun est libre d'agir à sa guise, mais Allah (SWT) est Témoin de tous nos agissements, fussent-ils aussi petits qu'un atome».

HARO SUR LA VENTE D'ALCOOL EN SACHETS ET L'HOMOSEXUALITE

Autres sujets évoqués par Serigne Babacar Sy Mansour, préoccupé par le non respect des recommandations divines et cette promotion courante des péchés majeurs, ce sont la banalisation et l'accessibilité de l'alcool qui est train de faire des ravages chez les jeunes et l'homosexualité.

Le guide religieux a, sur ce, interpellé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, sur la vente d'alcool en sachets jusqu'aux abords des écoles.

«Quand les boissons alcoolisées deviennent aussi accessibles dans un pays comme le nôtre et qu'on en arrive à voir de petit sachet de 100 F CFA vendus devant les écoles, là on doit en parler», a-t-il interpellé l'autorité.

Sur la prolifération de l'homosexualité et des lieux de débauche, il dira : «J'évoquerai l'homosexualité pour dire que nous sommes dans un pays de foi...

C'est devenu monnaie courante aujourd'hui. À Dakar, nous avons aujourd'hui appris l'existence de "maisons de tolérance"». Quid de l'existence de «clubs nudistes où des gens se retrouvent des week-ends et font ce qu'ils veulent» ?

«Récit m'a été fait de ces pratiques. Il existe aussi des maisons où des gens vident des cannettes de boissons sucrées pour les remplir d'alcool, afin de les consommer sans susciter de soupçons. Cela il nous faut le dénoncer.

Trop de liberté est nocive pour toute personne. Toute liberté a ses limites», a-t-il dénoncé. Tivaouane n'a pas célébré le Gamou avec faste cette année.

Le Khalife général des Tidjanes avait annoncé, à travers un message délivré par Babacar Sy Abdou le 13 octobre dernier, l'annulation de l'édition 2020 du Maouloud, à cause de pandémie à Covid-19, invitant ainsi les fidèles à le célébrer dans l'intimité familiale, «bourds» y compris. Ce, après concertation avec l'ensemble de la famille de Seydil Hadj Malick Sy Maodo.

ALY NGOUILLE PORTE LE MESSAGE DE MACKY SALL À SERIGNE BABACAR SY MANSOUR Poursuite des chantiers de Tivaouane, prières et Covid-19, au menu

Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, était à Tivaouane, le jeudi dernier 29 octobre, marquant la célébration du Gamou 2020.

Porteur du message du chef de l'État, Macky Sall, à l'occasion de cet événement religieux d'envergure commémorant la naissance du Prophète Mohammad (PSL), Aly Ngouille Ndiaye, tout en rappelant le contexte, a salué la position du Khalife général des Tidianes, face à la pandémie du nouveau coronavirus.

Aussi le ministre de l'Intérieur a-t-il réitéré la volonté du président de la République, Macky Sall, de poursuivre les chantiers entamés dans le cadre de la modernisation de la cité religieuse dans les secteurs de la santé (hôpitaux), de l'assainissement, de la voirie (routes), de l'accès à l'eau et la construction et l'équipement de forage, et électrification.

L'objet de son déplacement oblige, au nom du président Macky Sall, il a sollicité des prières pour de bonnes récoltes après un bon hivernage, malgré les dégâts causés, enregistré cette année