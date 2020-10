Cote d'Ivoire: Ouattara s'adresse aux jeunes et appelle encore l'opposition à la responsabilité et à la non violence

L'élection du Président de la République a effectivement lieu le samedi 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays étrangers. Ainsi le Président-candidat Alassane Ouattara et son épouse Mme Dominique Ouattara ont accompli leur devoir civique au bureau de vote 6 du Lycee Sainte Marie de Cocody à 11h18.

« Voilà, je viens de voter ce samedi 31 octobre, date constitutionnellle de l'élection présidentielle. Je suis heureux de l'avoir fait et je vois beaucoup de monde ici même.

Et j'ai eu un compte rendu du ministère de l'administration du territoire, il y a une demi heure, pour me dire à part quelques endroits isolés, une dizaine, les votes se déroulent bien. Et les ivoiriens sont sortis pour voter.

Car, je suis certain que nous tenons à respecter la constitution qui prévoit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4ème samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du président de la République. Donc, je viens d'accomplir mon devoir civique.

Je demande à tous mes concitoyens épris de paix et de patriotisme d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation.

Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions.

J'en appelle à ceux qui ont lancé ce mot d'ordre de désobéissance civile, qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix.

Ce sont des actes criminels et nous souhaitons tout ça puisse s'arrêter pour qu'après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années.

Je veux compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler.

Car, il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens, sera un programme axé sur l'emploi des jeunes.

Donc , je dis aux jeunes faites moi confiance. Nous avons un beau pays. Les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir, car c'est de votre avenir qu'il s'agit.

Je voudrais remercier les journalistes qui sont ici nombreux d'avoir participé à cet événement important.

Et nous considérons que la Côte d'Ivoire est maintenant non seulement un beau pays, mais un grand pays du continent. Et nous continuerons notre marche vers le progrès dans la paix », a dit Alassane Ouattara.