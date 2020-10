Sénégal: Mouvement de mutation des personnels enseignants 2020 - Soupçons de «magouille» dans les recours

Déclarés attributaires provisoires des postes de Principal au Collège CFA de Bignona, Principal au CEM de Thionck Essyl, ou encore Adjoint au CEM Tété Diadhiou, les professeurs Ousmane Diallo, Jean Regis Diatta et Marius Abass Diatta se sont vus retirés lesdits postes respectifs, à cause d'un recours de leur collègue de l'Inspection d'Académie (IA) de Saint-Louis, Atoumane Dione.

L'objet du recours n'est rien d'autre que le poste de Principal au Collège Francoarabe (CFA) de Bignona 2 avait été donné à un non bilingue. Un critère nouveau aux yeux des professeurs lésés, qui sentent la magouille dans cette affaire.

L e mouvement de mutation des personnels enseignants 2020, n'a pas fait que des heureux. Ou du moins, ça rouspète du coté de Ziguinchor. En effet, des professeurs qui avaient gagné provisoirement des postes dans ce dit mouvement de mutation se sont vus tout bonnement retirer les attributions.

Il s'agit d'Ousmane Diallo qui avait gagné le poste de Principal au Collège Franco-arabe (CFA) de Bignona 2, Jean Régis Diatta celui de Principal au CEM de Thionck-Essyl, ou encore Marius Abass Diatta, le poste d'Adjoint au CEM Tété Diadhiou. Pour cause, un recours introduit par leur collègue, Atoumane Dione de l'Inspection d'Académie (IA) de Saint-Louis.

Dans le tableau d'examen des recours, il a été noté que l'objet du recours d'Atoumane Dione est : «poste attribué à un non bilingue au CFA de Bignona».

La Commission qui a procédé à l'étude des postes à problèmes a ainsi validé ledit recours, prétextant que le professeur Ousmane Diallo qui avait gagné le poste n'a pas prouvé son «bilinguisme».

La décision a eu des répercussions sur les autres attributions, dans la mesure où M. Diallo retourne à son poste au CEM de Thionck-Essyl, au détriment de Jean Régis Diatta qui sera obligé de reprendre son ancien poste d'Adjoint au CEM Tété Diadhiou. Il en sera de même pour Marius Abass Diadhiou qui doit rejoindre son poste d'Adjoint au CEM de Cagnout.

OUSMANE DIALLO FLAIRE UNE MAGOUILLE

Une décision que les professeurs, qui se sentent lésés, n'arrivent pas à s'expliquer. Joint par la rédaction de Sud Quotidien, Ousmane Diallo explique que pour soumissionner, il y a une fiche de compétition à remplir, appelée «Modèle 2», sur la base de pièces justificatives, qui permet de gagner un certain nombre de points. Il dit avoir compéti pour le poste de Principal au CFA de Bignona et qu'il avait 69,99 points.

Ce qui le met à la tête de la liste, lui permettant de gagner provisoirement ledit poste. Malheureusement, il se désole d'avoir vu un Ordre de service (OS), le 9 octobre, qui dit que le poste a été attribué à Atoumane Dione, alors que ce dernier se trouve à la 10ème position sur la liste, avec 51 points.

Lui qui pensait que c'était une erreur, s'est rendu à l'Inspection d'académique où il lui a été notifié que M. Dione a fait un recours qui souligne que le professeur qui a gagné ledit poste n'était pas bilingue.

Il dit être surpris dudit recours car il ne sait pas comment M. Dione, professeur de Lettre Histoire et Géographie a su qu'il n'était pas bilingue, alors qu'il se trouve à Ross Béthio et lui à Bignona. En tant que professeur d'Anglais, il s'étonne qu'on lui notifie qu'il n'est pas bilingue, alors qu'il parle français et anglais.

Mieux, M. Diallo fait noter que parmi les critères pour être Chef d'établissement, les diplômes n'y figurent pas, car il lui a été notifié que le professeur Atoumane Dione était diplômé en Arabe. Encore que, selon lui, si ce critère de bilinguisme existait pour gérer un établissement Franco-arabe, il n'a pas été signifié aux candidats, dès le départ.

Aussi relèvera-t-il qu'au CEM Thionck-Es syl où il est, il y a des élèves du Franco-arabe. Très remonté contre ce qu'il considère comme une «injustice», Ousmane Diallo, Professeur d'enseignement moyen (PEM), contrairement à Atoumane Dione qui est Professeur d'Enseignement dans les collèges moyens général (PCEMG), dit dépasser de loin M. Dione sur «le plan corps, sur le plan grade et sur le plan expérience et âge».

Il dira que «c'est honteux» et que «cela a tout l'air d'un arrangement» car les règles n'ont pas été définies au préalable.

LE DRH DES IA DE ZIGUINCHOR DEGAGE TOUTE RESPONSABILITE

De son côté, le Directeur des ressources humaines (Drh) de l'Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) de Bignona 2, M. Bodian, fait savoir qu'ils ne font que transmettre le dossier et qu'il n'en savait pas grand-chose.

Joint aussi au téléphone, le Directeur des ressources humaines des IA de Ziguinchor, Mame Goor Thiam, dégage toute responsabilité dans ledit mouvement de mutation. Il précise tout d'abord que ce n'est pas le CFA de Bignona 2, mais plutôt celui de Bignona 1.

Selon lui, Ousmane Diallo n'est pas bilingue et que celui à qui le poste est revenu l'est. Par rapport à la notification du critère de bilinguisme avant le dépôt du dossier, M. Thiam dit ne rien savoir à ce propos. Mais, il reste convaincu que la fiche est claire et qu'elle est mise à la disposition des enseignants sur la «plateforme Mirador».

Qui plus est, il indique que les dossiers sont déposés au niveau des Inspection de l'Education et de la Formation (IEF) et que ce n'est qu'au moment des mouvements qu'il sait qui a demandé tel ou tel autre poste. Mieux, il déclare que, contrairement à ce qu'a soutenu Ousmane Diallo, les diplômes sont demandés.