Sénégal: Hécatombe sur les routes du Gamou à Thiès et Kaolack - 17 morts et plus de 115 blessés dont 5 grièvement

Les routes du Sénégal ont été particulièrement meurtrières ces dernières 48h marquées par la célébration du Maouloud (Gamou), le jeudi 29 octobre, dans plusieurs foyers religieux du pays.

Un violent accident causé par une tentative de dépassement dangereux au détour d'un virage a fait 16 morts et 53 blessés dont 5 grièvement entre Thiès et Pout, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Au Centre, une personne a trouvé la mort et plus de 62 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus lors du Gamou à Kaolack.

Faisant en tout 17 morts et plus de 115 blessés dont 5 dans un état grave. Le Président Macky Sall qui «prie pour le repos de l'âme des victimes», en appelle «respect scrupuleux des règles du Code de la route».

6 MORTS ET 53 BLESSES, DONT 5 GRIÈVEMENT, DANS UN ACCIDENT A THIES...

Un violent accident a coûté la vie à 16 personnes entre Thiès et Pout, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le directeur des Transports terrestres, Cheikh Omar Gaye. Une tentative de dépassement dangereux au détour d'un virage, est à l'origine d'une collision en un bus et un camion frigorifique qui a fait 53 blessés dont 5 grièvement.

Selon l'APS, M. Gaye a fait cette révélation lors d'une visite à l'hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, où il s'est rendu au chevet des blessés pris en charge dans cet établissement, en compagnie du gouverneur Mamadou Moustapha Ndao.

Il a souligné la «violence» de l'accident, qui s'est traduite par une «difficulté d'identification des victimes». Il s'agit de 16 personnes qui ont perdu la vie lors de cet accident, tandis que 53 autres ont été blessées, dont 5 grièvement.

Seuls cinq blessés sont encore pris en charge à l'Hôpital régional de Thiès. A en croire Cheikh Oumar Gaye, «une tentative de dépassement dangereux au détour d'un virage, a entraîné un choc frontal» entre un bus, qui roulait dans le sens Dakar-Thiès, et un camion frigorifique. Le bus est descendu de la route et a heurté un arbre.

«C'est déplorable, c'est douloureux», a dit M. Gaye, appelant à une «introspection» et au respect du code de la route. Il a indexé la défaillance humaine dans cet accident qui «était évitable», selon lui, parce qu'impliquant deux «chauffeurs professionnels», respectivement de 7 et 13 ans d'expérience.

Le directeur des Transports terrestres n'a pas manqué d'inviter les usagers à réduire les voyages de nuit lors desquels «la visibilité est réduite de 60%», avant de saluer la qualité et la diligence de la prise en charge des 53 blessés, dont seuls 5 sont encore internés à l'hôpital.

... 1 MORT ET 62 BLESSÉS DANS DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION KAOLACK

Un peu plus loin de Thiès, au Centre du pays, une personne a trouvé la mort et plus de 62 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus lors du Gamou célébré jeudi à Kaolack, a appris l'APS des Sapeurs-pompiers.

«Entre la veille et le jour du gamou», jeudi, «les éléments des sapeurs-pompiers de la Brigade régionale de Kaolack ont dénombré une perte en vie humaine et plus de 62 blessés dans des accidents de la circulation», ont-ils indiqué.

La Brigade des Sapeurs-pompiers de Kaolack dit avoir déployé 80 éléments à Médina Baye et dans les environs pour les besoins du Gamou, une manifestation annuelle commémorant 'anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL).

MACKY SALL INVITE AU RESPECT SCRUPULEUX DES REGLES DU CODE DE LA ROUTE POUR...

Dans un communique de presse du Pôle communication de la Présidence de la République, le Chef de l'Etat exhorte les usagers au «respect scrupuleux des règles du Code de la route afin d'éviter ces accidents tragiques dus à la négligence humaine».

«... Le président Macky Sall prie pour le repos de l'âme des victimes de l'accident survenu à Allou Kagne, sur la route nationale N°1, le 29 octobre 2020, et présente ses condoléances émues à leurs familles.

Le Président Sall invite, une fois de plus, au respect scrupuleux des règles du Code de la route afin d'éviter ces accidents tragiques dus à la négligence humaine», lit-on dans le document en date du 30 octobre 2020.