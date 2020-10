Cote d'Ivoire: Siandou Fofana - « Il faut consacrer la paix par un vote massif Voilà le sens de notre vote »

A l'instar de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire appelés à l'élection présidentielle ce 31 octobre 2020, M. Siandou Fofana a accompli son devoir civique au Groupe Scolaire Sirène de Port-Bouët à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

« Il faut consacrer la paix par un vote massif pour montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est un peuple mature. Voilà le sens de notre vote », a indiqué le ministre Siandou Fofana.

Dans l'établissement où le coordonnateur régional de la cité portuaire a voté, le scrutin se déroulait dans la tranquillité. Il a validé son vote en compagnie de son épouse.

Juste après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le ministre du Tourisme et des Loisirs a salué le bon déroulement du scrutin dans sa circonscription électorale et a invité ses concitoyens à en faire de même. « Je viens d'accomplir mon devoir citoyen reconnu par la loi fondamentale de mon pays.

Cette loi fondamentale, c'est-à-dire, la constitution de notre pays, consacre le droit à chaque citoyen de se doter du chef qu'il souhaite avoir pour conduire la destinée de son pays », a-t-il a expliqué.

Avant de poursuivre : « Dans de telles circonstances, je ne peux que me réjouir et inviter par la même occasion l'ensemble des électeurs à venir accomplir leur acte de citoyenneté dans la sécurité et dans la confiance totale ».

Il a également rappelé le rôle du vote et indiqué la nécessité du vote sans la violence. « C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va continuer sa voie du progrès avec le dirigeant qu'on se sera doté. Dans de telles conditions, vous voyez la joie que je manifeste !

Car ici à Port-Bouët, tout se déroule bien. On vote dans le calme et on appelle l'ensemble de tous nos citoyens au plan national à remplir leur devoir dans d'excellentes conditions sans violence car avec la violence, on ne construit rien de grand, rien de beau.

Toutes les grandes nations de ce monde nous envient aujourd'hui parce qu'on a eu une décennie de paix. », a souligné Siandou Fofana, coordonnateur régionale RHDP de Port-Bouët.

Son devoir de citoyen accompli, le coordonnateur régional RHDP a fait le tour de quelques bureaux de vote de la circonscription électorale.

Il a pu ainsi s'assurer de l'effectivité du scrutin présidentiel dans cette commune. Que ce soit au Groupe Scolaire Sirène, à EPP BAD Derrière Wharf ou EPP BAD, tout se déroulait dans le calme et la tranquillité.