Egypte: Nous disposons de 72 universités et planifions d'en avoir 125 d'ici 2032

L'Egypte compte actuellement 72 universités et l'objectif est de porter ce chiffre à 125 d'ici 2032 pour combler le fossé actuel entre le nombre d'habitants et celui des universités (à concurrence d'une université par million d'habitants, a déclaré samedi le président Abdel Fattah Al-Sissi.

Commentant l'allocution du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Khaled Abdel Ghaffar lors de l'inauguration de l'université du roi Salman dans la ville de Charm El-Cheikh, le président a indiqué que les nouvelles universités étaient créées selon des normes internationales pour atteindre l'objectif de développement du système éducatif.

"L'Egypte compte actuellement 100 millions d'âmes, et 72 universités, ce qui signifie que nous avons besoin de 28 autres pour combler le fossé entre population et universités", a dit le président, précisant qu'en 2032 le seuil des 125 millions d'habitants devrait être atteint, avec une augmentation de 25 millions.

"La construction d'une seule université coûte de 8 à 10 milliards de LE. La planification de la construction de 30 ou 40 universités signifie donc que nous avons besoin de 400 milliards de LE seulement pour la construction et nous travaillons à combler ce manque entre population et universités le plus vite possible", a expliqué Al-Sissi.

Et le président d'ajouter qu'au cours des six ou sept dernières années, l'Etat a fait un grand effort pour réduire l'écart entre la population et les universités en construisant un certain nombre d'universités au plus haut niveau selon les normes internationales et en se concentrant sur les sciences modernes pour dispenser un enseignement de qualité à la jeunesse et et faire en sorte qu'elle n'ait pas à voyager à l'étranger pour en bénéficier.

L'État, a dit le président, vise à construire des universités avec des spécifications et des normes internationales, à fournir un enseignement au plus haut niveau et à le lier au marché du travail afin que le diplômé puisse décrocher un emploi.