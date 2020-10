Congo-Brazzaville: Maladies oculaires - Le Lions clubs international organise une sensibilisation aux mesures de prévention

Les maladies oculaires prennent des proportions inexorables sur l'ensemble de la planète, et rendent l'humanité davantage plus vulnérable. C'est dans ce contexte que le Lions clubs international, District 403B1, Région 25 Brazzaville, a initié une sensibilisation aux mesures de prévention de ces maladies, à compter de ce 31 octobre.

L'oeil est un organe complexe qui permet aux êtres humains d'avoir des repères au quotidien. Or, l'anatomie des yeux ou les évolutions inhérentes à l'âge entrainent souvent des troubles visuels irréversibles.

Certes, les lunettes et les lentilles de contact assurent une vision correcte et, de ce fait, une plus grande sécurité sur le lieu de travail comme dans le trafic routier.

Pour le Lions club international, District 403B1, Région 25 Brazzaville, le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde est estimé à 253 millions. 40 à 45 millions d'entre elles sont aveugles.

Ces chiffres sont en forte augmentation, conséquence directe de l'accroissement démographique et du vieillissement des populations. 81% des aveugles ou des personnes qui présentent une déficience visuelle modérée ou sévère sont âgés de 50 ans et plus.

Actuellement le pourcentage de personnes atteintes est le suivant : la cataracte (33%) ; les amétropies non corrigées " myopie, herpermétropie ou astigmatisme (21%) " ; la dégénérescence maculaire (7%) ; le glaucome (7%) ; la rétinopathie diabétique (3%) ; le trachome (1%).

« Il est désormais impérieux que nous nous organisions et communiquions efficacement sur les mesures de prévention afin de nous protéger de ces maladies », a déclaré Zorro Elion, l'un des membres de ce club.

Pourtant, ces solutions n'offrent pas une protection optimale. Mieux vaut adopter un style de vie sain pour renforcer ses yeux, pensent les responsables de ce club. D'où, ils proposent un certain nombre de mesures pour protéger les yeux.

Il s'agit, entre autres de manger beaucoup de fruits et légumes car les vitamines A, E et C, de même que les minéraux tels le zinc et la lutéine, aident à prévenir certains troubles de la vue dont la dégénérescence maculaire ; arrêter de fumer, parce que le tabagisme est aussi pointé du doigt comme un facteur de risque de cataractes et de dégénérescence maculaire ; se protéger les yeux en portant de lunettes de protection.

À l'ombre ou en plein soleil, il faut porter une visière ou un chapeau. Cet élément additionnel de protection réduit les risques d'éblouissement et améliore la vision diurne ; faire un suivi médical en passant régulièrement des examens de la vue.

En effet, les ophtalmologistes recommandent un examen tous les dix ans (chez les 18 à 40 ans), tous les cinq ans (entre 41 et 55 ans), tous les trois ans (pour les 56 à 65 ans) et tous les deux ans pour les 65 ans et plus ; ne pas regarder la lumière.

C'est un réflexe, mais il est nocif pour les yeux. Il sied aussi d'éviter de regarder directement les phares de la voiture qui arrive en face de la sienne en conduisant la nuit ; faire du sport régulièrement, car un style de vie sédentaire, un excédent de poids et l'hypertension artérielle sont reconnus comme des facteurs de risque de dégénérescence maculaire ou de rétinopathie diabétique.

« Grâce à ces quelques conseils présentés ci-haut, vous pouvez protéger vos yeux et prévenir tout risque d'être atteint par les maladies oculaires.

En outre, ces conseils vous aideront à conserver des yeux et une vision en santé le plus longtemps possible », ont conclu le past président région Claude Dossou et le président de région, Isidore Moufoura.