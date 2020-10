Congo-Brazzaville/Swaziland: CAN 2021 - Vingt-sept noms et beaucoup d'incertitudes sur la liste de Valdo

Pour la double confrontation face à Eswatini, lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur Valdo a concocté une liste de 27 joueurs. Avec les nouveaux Mazikou et Tomanzoto et avec plusieurs éléments sans temps de jeu.

Depuis son annonce, vendredi après-midi, la liste de Valdo fait couler beaucoup d'encre chez les supporteurs des Diables rouges.

Si ces derniers sont satisfaits de voir les noms de Mazikou (qui nous a confirmé son intention d'honorer sa convocation) et Tomanzoto couchés sur cette liste, la grogne prévaut concernant le manque de temps de jeu de plusieurs joueurs.

Ainsi, Bifouma (1 passe décisive en 10 matches depuis son transfert en Chine) n'a plus joué depuis le 21 septembre. Guy Mbenza, touché aux adducteurs puis Covid-19) a marqué deux buts en 2 matches avant d'être éloigné des terrains depuis le 16 août par une blessure aux adducteurs puis par le Covid-19.

Testé positif au Covid-19 durant le stage de Faro, Prince Ibara (170 minutes de jeu cette saison) est depuis resté en quarantaine en Belgique et n'est plus retourné dans son club depuis début octobre. Son dernier match date du 3 octobre 2020 et son dernier but officiel du 17 novembre 2019, face à la Guinée Bissau.

Mavis Tchibota (4 buts en 8 matches toutes compétitions confondues) et Merveil Ndockyt (6 matches, 1 passe décisive), également contaminés par le Coronavirus lors du stage de Faro, manquent aussi de rythme : depuis le 12 septembre, date de sa dernière apparition en championnat bulgare, Tchibota n'a joué que 10 minutes en Ligue Europa ce jeudi.

Le milieu offensif d'Osijek, qui a certes repris l'entraînement collectif, mais son dernier match officiel en club remonte au 3 octobre.

Fernand Mayembo, privé de l'amical face à la Gambie (positif au Covid-19) ne totalise que 5 matches cette saison, mais a renoué avec la compétition samedi 24 octobre face à Dunkerque.

Le bilan n'est pas plus réjouissant pour Ravy Tsouka Dozi qui est sorti de la rotation à Helsingborg (aucune minute de jeu depuis le 23 août) et pour Emmerson Illoy Ayyet, qui se cherche un nouveau club et n'a pas joué avec son club danois depuis la reprise.

Passé de la première division tunisienne à la quatrième division espagnole au mois d'août, Amour Loussoukou n'a vraisemblablement pas encore joué en championnat cette saison. Christoffer Mafoumbi, lui, vient d'arriver à Mosta et son dernier match officiel date du 9 mars.

En fin de contrat en Tunisie, Junior Makiesse (8 apparitions entre juillet septembre, aucun but en championnat en 2020) s'entraîne à Brazzaville depuis plusieurs semaines avec internationaux issus du championnat local. Compétition qui n'a pas encore repris depuis son interruption en mars 2020 pour cause de pandémie du Coronavirus.

Parmi les joueurs « locaux », on peut s'étonner que Joe Ombandza et Chancel Massa, remplaçant de Ndzila à l'Etoile, intègrent l'équipe A alors qu'ils ne figurent pas dans le groupe élargi pour préparer le CHAN.

Si l'on peut admettre que dans un contexte particulier, le staff maintienne sa confiance à un ou deux cadres en difficultés, il est surprenant, voir inquiétant, d'aborder deux matches cruciaux, avec autant d'incertitudes.

Seuls Makouta, qui marche sur l'eau à Beroe (7 buts en 11 matches), Ganvoula (2 passes décisives et 1 but en 6 matches) et dans une moindre mesure Durel Avounou (9 matches de National 1) sont en jambes et en confiance en ce début de saison. C'est bien peu, à vrai dire.

Parmi les absences, celles de Pambou (6 matches en Roumanie, dont 3 en octobre), de Romaric Etou (12 matches comme titulaire en Géorgie depuis le mois de juin, dont 3 en octobre), de Randi Goteni (5 matches avec Dunkerque, dont celui contre le Havre, samedi 24, comme titulaire), de Christopher Missilou (8 fois titulaire en League One, la 3e division anglaise), de Dylan Saint-Louis (2 passes décisives en 8 matches de Ligue 2), de Prestige Mboungou (9 matches en Serbie) ou même de Barel Mouko, titulaire au DCMP de Kinshasa, interpellent le plus.

On peut également s'interroger sur l'implication du sélectionneur national dans les dossiers des binationaux que sont Miangué, Mboula, Tchimbembé, Sambissa, Han-Noah Massengo, Mbemba ou Bryan Passi.

Ce n'est pas pour son CV d'entraîneur que le Brésilien a été recruté, mais pour le prestige de son immense carrière de joueur. Pour autant, il ne semble pas s'être servi de son aura pour tenter de convaincre les jeunes de la diaspora.

A quelques semaines de la fin de son contrat, en janvier 2021, Valdo doit prendre six points contre Eswatini pour ne pas échouer avec l'équipe fanion comme cela a été le cas à la tête des U17 et U20 précédemment. Espérons pour lui et pour le football congolais que les résultats valident ses choix.