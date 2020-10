Madagascar: Sénatoriales - Quatorze mille bulletins uniques à imprimer

Le 24 novembre. C'est le deadline fixé dans le chronogramme confectionné par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour boucler l'impression des bulletins uniques à utiliser lors des élections sénatoriales.

Pour les six circonscriptions électorales, que sont les six provinces, il y aura en tout près de quatorze mille bulletins de vote à imprimer. « Le but étant de boucler l'impression des bulletins uniques, au plus tard le 24 novembre.

Nous ne devons pas rencontrer de problème étant donné le temps qui nous reste », indique Fano Rakotondrazaka, membre de la CENI.

Validation

Le Commissaire électoral ajoute, par ailleurs, que l'impression des bulletins de vote est assurée par l'imprimerie nationale.

Pour ne pas perdre du temps, la CENI a décidé de coupler avec le tirage au sort de l'ordre de parution des candidats dans le bulletin unique, sur les affichages électoraux et le tour de passage des spots dans les médias nationaux, la validation des matrices des logos de chaque liste de candidat à inscrire dans le bulletin de vote.

Cette cérémonie de tirage au sort et de validation de matrice s'est déroulée, hier, au siège de la Commission électorale, à Alarobia. En tout, quatorze listes de candidats sont en lice pour les sénatoriales du 11 décembre.

Seuls la coalition « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » (IRD), et le parti « Malagasy miara-mihainga » (MMM), sont des entités politiques. Le reste concerne des candidatures indépendantes.

Pour la province d'Antananarivo, les grands électeurs composés des maires et des conseillers municipaux et communaux auront à choisir entre trois listes de candidats qui sont l'IRD, le MMM et une liste indépendante.

À Fianarantsoa, l'IRD fera face à une liste indépendante. Également inscrite dans la province de Toamasina, la liste Orange devra en découdre avec le MMM et une liste indépendante. À Antsiranana, ce sont deux listes indépendantes qui seront les concurrentes de l'IRD.

À Toliara, ce sera un duel entre les Oranges et une liste indépendante. La seule province où l'IRD fera cavalier seul donc, sera celle de Mahajanga.