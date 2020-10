Congo-Brazzaville: Genre - Beatrice Lomeya et Yvette Ngandu ont échangé sur la résolution 1325

Les festivités marquant les vingt ans de la Résolution 1325 des Nations unies sur la paix et la sécurité a été au centre de l'audience que la ministre d'État, ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Beatrice Lomeya, a accordée dernièrement en son cabinet de travail à la commissaire chargée du Genre, développement humain et social de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Yvette Ngandu.

Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de toutes les activités organisées aussi bien en RDC que dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le programme mis en place par la CEEAC pour la promotion de la femme a aussi été au menu des échanges entre Beatrice Lomeya et Yvette Ngandu.

Elles ont par la suite envisagé la possibilité de collaboration entre la RDC et la CEAC pour l'autonomisation de la femme et sa participation active au processus de paix.

La commissaire du Genre est convaincue qu'avec les avancées enregistrées dans les différents domaines, la RDC a beaucoup à apporter à son organisation. Yvette Ngandu et Béatrice Lomeya sont d'accord pour une étroite collaboration.

« J'ai présenté brièvement à la ministre ce qui se fait dans les onze Etats de la CEEAC. De son côté, elle m'a fait part de ce que la RDC organise cette semaine pour la circonstance », a déclaré Yvette Ngandu, première femme congolaise nommée à la tête d'un département à la CEEAC à l'issue de cette rencontre.

La résolution 1325 a été adoptée à l'unanimité le 31octobre 2000 par le Conseil de sécurité de l'ONU dans sa 4213e séance, qui concerne le droit des femms, la paix et la sécurité.

C'est le premier document formel et légal issu du Conseil de sécurité qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter le droit des femmes et de soutenir leur participation aux négociations de paix et à la reconstruction post-conflit.