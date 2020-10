Maroc: Chelsea - Déjà un record pour Hakim Ziyech !

Quelques matchs ont juste suffi à Hakim Ziyech pour s'adapter à sa nouvelle équipe. Après des débuts timides, l'international marocain flambe désormais. Et égale déjà un record du club.

Buteur en Ligue des Champions contre Krasnodar mercredi dernier, Ziyech remet ça ce soir face à Burnley en Premier League. Des prestations XXL qui lui permettent d'entrer dans l'histoire des Blues.

Selon Opta, le Lion de l'Atlas est le premier joueur de Chelsea à marquer lors de ses deux premières titularisations depuis Diego Costa en août 2014.

2 - Hakim Ziyech is the first player to score in both of his first two starts for Chelsea in all competitions since Diego Costa in August 2014. Arrival. #BURCHE pic.twitter.com/MHbBXefa1d

- OptaJoe (@OptaJoe) October 31, 2020

En plus du but, Hakim Ziyech a délivré une passe décisive sur la réalisation de Timo Werner. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam brille désormais sous les couleurs des Blues et impacte de façon positive ces résultats.