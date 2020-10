Afrique: Les pourparlers militaires commencent entre les côtés soudanais et égyptien

Khartoum — Des pourparlers militaires entre les parties soudanaise et égyptienne, coprésidés par les chefs d'état-major soudanais et égyptien, respectivement le lieutenant général Mohamed Osman Al-Hussein et le général Mohamed Farid Hijazi , ont commencé samedi pour discuter de la coopération entre les deux pays dans les différents aspects militaires.

Le chef d'état-major soudanais a qualifié d'importante la visite de la délégation militaire égyptienne et a eu lieu au moment opportun, évoquant les liens historiques et géographiques entre le Soudan et l'Égypte et les relations fraternelles profondément enracinées entre les deux peuples et les deux armées.

Le lieutenant général Al-Hussein a renouvelé le désir du Soudan de renforcer ses relations avec l'Égypte dans le domaine de la coopération militaire.

De son côté, le général Mohamed Farid Hijazi a affirmé la volonté politique dont disposent les dirigeants des deux pays pour consolider les relations bilatérales, ajoutant que l'Égypte est convaincue que la coopération militaire renforcera les relations bilatérales dans tous les domaines.