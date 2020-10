Algérie: 66e anniversaire de la Révolution nationale - Message du Président de la République

document

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à l'occasion du 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale dans lequel il a affirmé que le peuple algérien sera, une fois encore, au rendez-vous avec l'histoire pour opérer le changement escompté, dimanche 1er novembre, à travers le référendum sur l'amendement constitutionnel.

Le message a été lu au nom du Président de la République par M. Abdelmadjid Chikhi, Conseiller auprès du président de la République chargé des Archives et de la Mémoire nationales, lors d'une cérémonie organisée à Alger en cette occasion, dont voici la traduction APS:

La célébration de l'anniversaire de la glorieuse Guerre de libération nationale dans une Algérie où la moindre parcelle s'est abreuvée du sang d'un million et demi de martyrs et de leurs prédécesseurs parmi les convois de valeureux moudjahidine qui se sont sacrifiés lors des résistances populaires successives, enfants de notre valeureux peuple, est le meilleur témoignage des sacrifices et haut-faits grâce auxquels notre peuple a réalisé un exploit épique pour recouvrer sa souveraineté nationale.

Ce valeureux peuple qui s'est organisé au sein des résistances populaires menées par l'Emir Abdelkader, Ahmed Bey, Bouamama, Lala Fatma N'soumer, Ouled Sid Chikh, Cheikh Amoud et autres, a su faire face à toutes les tentatives visant à effacer son identité et à porter atteinte à ses fondements, grâce à sa résistance et son attachement à son patrimoine national séculaire en vue de défendre inlassablement son existence en tant que Nation enracinée dans cette terre et un peuple qui mérite fierté, gloire et grandeur.

Avec ses principes et idéaux, la Révolution du 1er Novembre 1954 a changé l'histoire de l'humanité, au vu de son impact sur l'émancipation des peuples affaiblis qui se sont révoltés contre le colonialisme, une révolution dont le rayonnement s'est étendu aux peuples qui ont épousé les principes de liberté et d'émancipation.

Au moment où nous célébrons le 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, nous nous remémorons en cette halte grandiose et sacrée, avec reconnaissance et loyauté, les sacrifices et les épopées du peuple algérien qui s'est engagé, à un moment décisif, sur la voie de la libération et de l'émancipation.

A cette occasion, nous nous inclinons, avec déférence et piété, à la mémoire des chouhada et, par la volonté de Dieu, l'Algérie se tournera résolument vers un avenir prometteur, celui du travail et de l'engagement national dont nous puiserons l'essence des nobles valeurs et principes novembristes, avec la détermination de relever les défis socioéconomiques actuels.

Le valeureux peuple algérien qui demeurera fidèle au serment fait à nos vaillants martyrs sera à la hauteur de leurs immenses sacrifices, en déployant davantage d'efforts avec abnégation et altruisme.

Je tiens, en cette occasion qui m'est offerte, à m'adresser à nos jeunes jaloux de leur patrie, pour les appeler, encore une fois, à rester attachés à notre glorieuse Histoire et fidèles aux chouhada, en étant résolus à relever les défis du présent par le travail et l'innovation, à s'orienter vers l'avenir muni de l'arme du savoir et de la connaissance et être au diapason d'une ère impitoyable envers les récalcitrants.

Je saisi cette occasion pour saluer et exprimer toute ma considération à l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) ainsi qu'à tous les corps de sécurité pour leurs efforts nationaux inlassables déployés à travers l'ensemble du pays, pour protéger les frontières et préserver la sécurité et la quiétude.

Aujourd'hui, l'Algérie s'engage dans la bataille du changement escompté qui constituera un pont vers l'Algérie nouvelle, grâce à la conjugaison des efforts des Algériennes et Algériens et des bonnes volontés nationales pour concrétiser les espérances des chouhada et édifier une Algérie forte de ses jeunes qui constituent la véritable richesse de la Nation, sur lesquels nous comptons pour porter son étendard et aller de l'avant vers la concrétisation des aspirations du Hirak authentique béni.

De par son passé glorieux, ses énormes sacrifices et sa ferme détermination, le peuple algérien sera, une fois encore, au rendez-vous avec l'histoire pour opérer le changement escompté, dimanche 1er novembre, à travers le référendum sur l'amendement constitutionnel en vue d'instituer une nouvelle ère à même de réaliser les espoirs de la Nation et les aspirations de notre peuple à un Etat fort, moderne et démocratique, un Etat souverain dont les générations seront fières ainsi que de son histoire et du génie de ses hommes, des générations qui se verront remettre l'héritage des chouhada afin de le préserver en toute fierté et gloire.

A cette occasion, je me recueille avec déférence et piété à la mémoire des Chouhada, tout en exprimant ma gratitude aux valeureux moudjahidine parmi nous, en reconnaissance de leurs efforts et sacrifices pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie, priant Dieu Tout Puissant de leur accorder santé et longue vie et d'accorder sa sainte miséricorde aux martyrs et de les accueillir en son vaste paradis parmi les pieux.

Vive l'Algérie libre et souveraine, Gloire à nos martyrs.