Congo-Brazzaville: Concours du jeune historien brazzavillois - Une compétition destinée aux lycéens et étudiants

La phase de recherche et d'écriture de la deuxième édition du concours jeune historien brazzavillois retraçant le passage historique du général de Gaulle à Brazzaville a été lancée, le 29 octobre, à l'Institut français du Congo, sous le thème « Brazzaville et De Gaulle, une mémoire partagée ». La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 16 janvier 2021.

Au total quatre cents candidats prennent part à cette compétition réservée aux lycéens et étudiants de l'université Marien Ngouabi. Les apprenants de dix-sept établissements scolaires publics et privés sont retenus.

Il s'agit des lycées Nganga Lingolo, Mafouta, Savorgnan de Brazza A et B, de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, les lycées Nganga Edouard, Chaminade, Emery Patrice Lumumba, Révolution, Thomas Sankara A et B, A A Neto A et B, Réconciliation, Dom Helder Camara, Camara Laye , Saint Exupéry et deux établissements de l'université Marien Ngouabi ( la Faculté des lettres, des arts et des sciences humaines et l'Ecole normale supérieure).

Les candidats pourront s'inscrire en groupe de trois ou en individuel dans leurs établissements respectifs. Ils sont invités à recueillir auprès des personnes ou parents qui connaissent l'histoire de Gaulle et auprès de ceux qui ont travaillé dans les administrations coloniales et détiennent encore les archives privées, les photos, les informations et les documents qui leur permettront de bien reconstituer le passage historique de ce dernier à Brazzaville

Les participants rendront leurs travaux en format papier (20 pages au maximum saisies et imprimées) ou audio (interview de 20 minutes), ou encore vidéo (documentaire de 20 minutes). Les éléments qui ne feront pas partis du document rendu pourront être utilisés lors de l'épreuve orale. Trois premiers projets seront retenus lors d'un classement provisoire, ces derniers feront l'objet d'un exposé ou d'un examen oral permettant aux concurrents de défendre le contenu de leur travail.

Quatre sources sont à exploiter : la source orale pour les interviews, la source iconographique (image) et la source Web graphique (document tiré sur internet). Les candidats doivent faire un travail individuel personnalisé, si le jury remarque qu'il y a plagiat, il sera à mesure d'éliminer le ou les candidats.

Les participants remettront leurs travaux auprès des proviseurs et professeurs de leurs établissements scolaires respectifs. La délibération des résultats aura lieu du 18 au 22 janvier 2021. La cérémonie de remise des prix est fixée au 30 janvier prochain.

Rappelons que la première édition a connu la participation de trois cent seize étudiants et élèves dont vingt-quatre candidats ont été déclarés gagnants.