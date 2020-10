Congo-Kinshasa: Union sacrée - Le Pr Raymond Olongo A Lutula soutient l'idée d'une concertation tous azimuts

Ce Congolais est parmi ceux qui ont préparé le dialogue de Sun City, il appelle à un élan de patriotisme et une ferveur nationaliste qui peut emballer tous les Congolais à travers le monde pour qu'ils accordent leurs violons et parlent un même langage, puisque l'avenir du Congo est en jeu.

Peignant un tableau sombre de la situation politique et sociale du pays, le Pr Raymond Olongo A Lutula pense que par son appel pour une union sacrée, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a rien fait d'autre que de mettre les Congolais devant leur responsabilité de traduire dans les faits « le vouloir vivre ensemble scandé par tout un chacun ou de subir les assauts conjugués des voisins envieux, belliqueux, vénéneux et venimeux, ainsi que d'une communauté internationale prédatrice et complice » des malheurs du Congo.

Pour ce Congolais qui a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales de la République démocratique du Congo (RDC), pour avoir été parmi ceux qui ont préparé le dialogue de Sun City, « il n'est pas ici question de regroupement ni d'égocentrisme car la somme des intérêts particuliers ne forment pas l'intérêt général ». « Il s'agit de l'union de destin », a-t-il souligné, à l'issue de a conférence de presse tenue le 30 octobre 2020 dans la salle Arche de la Clinique Ngaliema à Gombe.

La diaspora relaie l'appel de Félix Tshisekedi

Pour le Pr Raymond Olongo A Lutula, qui affirme avoir porté la voix de la diaspora congolaise parsemée à travers le monde, l'heure n'est plus aux pit bull aux dents acérés et infectes prêts à mordre quiconque ou à aboyer, mais plutôt à l'union sacrée de toutes les forces de gauche comme de droite. Leurs aboiements, morsures et mensonges, a-t-il fait remarquer, sont contre producteurs. Ils ont trop, a-t-il poursuivi, fait du tort aux chefs qu'ils ont ou prétendent servir en les isolant, en faisant fuir ceux qui auraient pu être plus utiles dans leur réussite.

Déjà, le Pr Raymond Olongo A Lutula rassure le chef de l'Etat de son soutien et celui de la diaspora pour soutenir toute action visant à faire passer le Congo de la servitude décidée par une caste pour le remettre libre entre les mains de ses filles et fils. « Les Pères de l'indépendance se sont battus jusqu'au péril de leur vie pour certains, afin que nous vivions libres et prospères. Il nous appartient de réaliser ce rêve. Debout Congolais ! », a-t-il lancé.

A en croire le Pr Raymond Olongo A Lutula, l'heure a sonné, après tant de souffrances depuis plus de vingt ans, pour que les Congolais saisissent l'occasion présente pour en finir avec les tergiversations et les chicanes qui empêchent la RDC de prendre la place qui lui sied dans le concert des nations. « Pour nous, seul l'intérêt de la nation nous dicte de répondre oui à l'appel du chef de l'Etat. Toute considération doit être mise de côté à cette heure grave pour la survie des Congolais en tant que peuple et en tant que nation », a-t-il insisté.

Le chef de l'Etat a joué juste

Saluant cet appel du chef de l'Etat, le Pr Raymond Olongo A Lutula indique que cette remise en question n'a nulle autre pareille. Pour lui, l'évaluation à mi-parcours de l'action de la coalition au pouvoir est une preuve d'humilité à laquelle le politicien congolais n'a pas habitué l'opinion. « Etant donné que l'obstination, parfois suicidaire, a toujours caractérisé l'homme politique congolais, pas donc facile que, du haut de son fauteuil présidentiel, un chef d'Etat décide de s'arrêter, de considérer le parcours déjà accompli et en reconnaître les faiblesses », a-t-il fait remarquer.

Notant que le président Félix Tshisekedi était un don de Dieu pour le peuple congolais qui n'a que trop souffert, le Pr Raymond Olongo a dit souhaiter qu'un élan de patriotisme, une ferveur nationaliste puissent emballer tous les Congolais à travers le monde enfin, qu'ensemble, ils puissent démontrer à la face du monde que, malgré ses différences, ils peuvent accorder leurs violons et parler un même langage puisque l'avenir du Congo est en jeu. Cet appel à l'Unisson par le président Félix-Antoine Tshisekedi, indique-t-il, est l'arme fatale tant redoutée par les pêcheurs en eaux troubles, qui accumulent fortune et gloire à mesure que le peuple congolais sombre dans une misère insurmontable.