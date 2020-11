Cameroun: Un Etat accompagnateur

La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées consacre l'assouplissement substantiel de la tutelle sur les collectivités territoriales, entendue ici comme les communes, et dans les jours à venir, les conseils régionaux. Il est clair que la pression de la tutelle sur les communes a été fortement décriée ces dernières années par les élus locaux et les populations. Car ces dernières avaient le sentiment que les intérêts de ces responsables, dont la présence reste néanmoins indispensable, ne favorisait pas toujours un développement harmonieux des collectivités locales, dans l'intérêt des populations camerounaises.

De quoi accusait-on ces représentants de l'Etat ? D'être omniprésents dans le fonctionnement des collectivités territoriales et même parfois de s'immiscer dans la gestion quotidienne de celles-ci. Il y a également lieu de noter que la mise en œuvre des projets aussi simples que la construction des adductions d'eau était souvent orientée par des départements ministériels sans la prise en compte des réalités locales. La loi organisant les communes met fin à cette trop grande présence qui ne cadre pas avec la volonté de voir les populations s'impliquer elles aussi dans la gestion de leurs localités, comme elles l'ont maintes fois souhaité, et comme le leur a concédé le président de la République. Aujourd'hui, les représentants de l'Etat devraient être perçus comme des accompagnateurs des collectivités territoriales dans leurs missions de développement en faveur des populations.

L'assouplissement de la tutelle se manifeste dès l'article 5 du livre premier relatif au cadre général de la décentralisation. Lequel stipule clairement en son alinéa 1er : « La décentralisation consiste en un transfert par l'Etat, aux collectivités territoriales, de compétences particulières et de moyens appropriés.» L'alinéa 2 dudit article précise que la décentralisation « constitue l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.»

Non seulement, la tutelle administrative est désormais moins pesante sur les collectivités territoriales décentralisées mais aussi et surtout, ces communes bénéficient d'une importante marge de manœuvre. L'article 6 note : « Les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus, dans des conditions fixées par la loi » L'article 8 appuie la précédente disposition en ces termes « Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence.» Le développement local incombe désormais en grande partie aux communes. Les élus locaux qui sont les principaux artisans des communes savent à quoi s'en tenir. Les populations les attendent de pied ferme pour améliorer leurs conditions de vie à la base. Car, convient-il de le relever, si l'Etat a décidé de concéder une grande partie de ses responsabilités aux collectivités territoriales par le biais de ses représentants élus, ceux-ci auront néanmoins des comptes à rendre, non seulement devant leurs électeurs, mais aussi, si cela s'avérait nécessaire, devant les instances juridiques compétentes.