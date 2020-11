Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du président du Conseil européen

L'Egypte, n'épargnera aucun effort pour continuer à jouer son rôle, pour propager les valeurs de la tolérance et de la coexistence pacifique, de concert avec l'Union Européenne et les pays du monde, a affirmé le président de la République Abdel Fattah Al Sissi.

Le Chef de l'Etat a fait ces déclarations lors d'un appel reçu ce dimanche, du président du Conseil européen Charles Michel, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

L'Egypte, émanant de sa responsabilité, en raison de son poids civilisationnel et via ses institutions religieuses dont en tête Al-Azhar, projettera de réfuter l'extrémisme pour l'intérêt des peuples et de l'Humanité et continuera à offrir son expertise en vue d'atteindre son objectif, a déclaré M.Al-Sissi , soulignant avoir examiné la coopération entre l'Egypte et l'Union européenne face à l'idéologie extrémiste lors de cet appel.

M.Michel, a souligné que le côté européen comptait totalement sur le rôle de l'Egypte, qui se distingue par l'équilibre et la sagesse sous la conduite du président de la République, non pas au niveau local, mais au niveau régional, dans lequel l'Egypte donne un exemple lumineux à suivre pour mettre en œuvre les initiatives de la cohabitation pacifique et l'établissement de la paix et de la coopération constructive entre les peuples.