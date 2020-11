Egypte: Le Président Al-Sissi suit l'évolution de la Cité des meubles à Damiette

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le premier ministre le Dr. Moustafa Madbouly, l'assistant du Président de la République pour les projets nationaux et stratégiques M. Cherif Ismail et le ministre du développement local M. Mahmoud Chaarawi.

Ainsi que la ministre du Commerce et de l'Industrie Mme Névine Gamea, la gouverneure de Damiette Dr. Manal Awad Mikhael, le PDG de la compagnie de Damiette pour les meubles, M. Osama Abdel Moneim Saleh et le chef de l'autorité de génie des forces armées le major-général Ihab Al-Far.Selon le porte-parole de la Présidence de la République, la réunion a porté sur le suivi de l'évolution de la Cité des meubles à Damiette et de l'industrie des meubles en Égypte.

Dans ce contexte, M. le Président a dirigé de poursuivre la fourniture de toutes les matières premières, les bois, les machines et les équipements modernes à la Cité des meubles à Damiette afin de devenir un centre intégré et spécialisé à l'industrie des meubles, dans un cadre institutionnel organisé selon les conceptions internationales les plus modernes et les lignes de production avancées.Cela s'inscrit dans le cadre de répondre aux besoins locaux en Égypte, et d'élargir les perspectives de l'exportation de meubles vers les milieux géographiques africain et arabe.

Ce qui soutient les opportunités d'investissement pour la ville et renforce le caractère industriel spécialisé de l'industrie des meubles à Damiette, ainsi que fournir des chances d'emploi directes et indirectes pour les habitants du gouvernorat.À cet égard, le Président a été informé du plan d'action de Daamiette développant l'industrie des meubles, ainsi que la situation actuelle de la Cité des meubles à Damiette.

Comprenant une zone industrielle, un complexe d'industries complémentaires, des ateliers de différents types, des hangars, des complexes d'expositions et de services.

Source: presidency.eg