Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Les consultations débuteront finalement aujourd'hui

C'est-ce qui ressort d'un Communiqué émanant des services de Presse Présidentielle sans plus de précisions. Les personnalités concernées recevront une invitation pour cela. Ce communiqué aura eu l'avantage de mettre un terme au suspense qui, depuis la date de l'annonce, voile les intentions du Président de la République et empêche les analystes d'anticiper son action.

Ce qui pousse les observateurs de la vie politique congolaise à poser quelques questions primordiales avant que ces consultations débutent.

La première question posée est celle de savoir quel format prendront ces consultations. Tous les Congolais avaient compris le souci du Président d la République de ne pas laisser le sort du pays entre les mains de quelques individus et de son souci de recueillir les avis des autres acteurs importants de la vie nationale. Alors, comment va-t-il les consulter ? Va-t-il recevoir ces acteurs importants de la vie nationale un à un ou va-t-il organiser un forum. Rien ne laisse entrevoir jusque-là ce que le Président entend faire dès ce lundi. Le communiqué laconique stipule que les Consultations du Président de la République vont commencer ce lundi 2 novembre 2020 et que les Personnalités concernées recevront une invitation.

La deuxième question est celle de savoir qui va participer à ces consultations. Car, les analystes avertis observent un engouement réel de toutes les couches de la population pour cet évènement. La qualité des participants au dialogue est capitale pour ne pas perdre le temps dans des chamailleries stériles qui n'aboutiraient à rien de concret. Plusieurs acteurs politiques, surtout ceux qui n'avaient pas pu s'insérer dans les institutions veulent prendre part aux consultations avec l'idée derrière la tête d'avoir aussi une ouverture pour les institutions de la République. Mais qui donc sera l'heureux élu invité aux consultations et même alors, quel critère objectif sera utilisé pour sélectionner les participants à ces consultations ?

La troisième question, aussi importante que les deux premières est celle de savoir combien de temps ces consultations vont prendre. Il est important qu'elles puissent être circonscrites dans le temps. En effet, toutes les institutions semblent s'être cloitrées dans un attentisme de ces consultations préjudiciables au vu de la nécessité des dossiers qui doivent être traités en priorité et qui demandent l'attention soutenue de toutes les institutions de la République. Il y a une crise sanitaire et une crise économique qui en a résulté. Il y a les attentes de la population pour une amélioration de son vécu quotidien dans les meilleurs délais et enfin, il y a les dossiers comme la réforme de la CENI et la révision de la loi électorale, préalables à l'organisation de toutes nouvelles élections qui attendent de capturer l'attention des congolais. Tous ces dossiers demandent qu'une attention soutenue leur soit dévolue. Voilà pourquoi, il devient important que les consultations soient délimitées dans le temps et dans l'espace.

Enfin, il importe que le modérateur de ces consultations soit connu et que sa qualité puisse inspirer à tous la confiance. Le Président de la République ne pourra pas, toutes affaires cessantes, s'occuper seulement des consultations alors que des dossiers brûlants de la République attendent son attention soutenue. Qui sera cet oiseau rare capable d'attirer l'attention des indécis et des personnalités politiques non intéressées ?

Enfin, quelle sera la base juridique que le Président de la République donnera à ces consultations ? Ses adversaires l'attendent juste là, parce qu'ils avaient tout fignolé sur le plan légal pour que Félix Tshisekedi ne puisse rien faire sans avoir recours à eux ; tant qu'il reste et navigue au travers de la constitution, ils sont à l'aise, car ils se sentent protégés. Alors, ils ne voient pas comment vont les consultations qu'il a initiées à un résultat qui puisse les désaxer et les déséquilibrer sans violer la Constitution. C'est le respect de la Constitution qui rend toute la tâche du Président difficile.

Voilà l'ensemble des problèmes que le Président aura à résoudre avant le début effectif des consultations annoncées depuis la semaine passée et attendues pour des raisons diverses par les plateformes politiques. Pour certains, déjà opposées à l'idée même de leurs organisation, ce sera l'occasion d'avoir des arguments supplémentaires pour mettre en difficulté le Président. Pour les autres, ce sera l'occasion de tailler en pièces le camp adverse et d'en finir avec sa force politique. C'est ce qui rend la suite de l'affaire intéressante.

En attendant, le Président de la République a déployé une intense activité diplomatique cette semaine en recevant tour à tour les Ambassadeurs de l'UA et de l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne venus lui présenter leurs lettres de créance. Ces audiences n'ont rien à voir avec les consultations qui viennent.