Maroc: Province de Jerada - Les écoles communautaires, une aubaine pour les enfants du milieu rural

Jerada — Fruit d'un vaste et ambitieux programme visant à généraliser et à améliorer la qualité de l'enseignement en milieu rural, les écoles communautaires constituent un apport indéniable et une aubaine pour les enfants des communes rurales de la province de Jerada.

En effet, ces écoles, une expérience pilote qui a débuté dans l'Oriental, permettent de surmonter les particularités géographiques, économiques et sociales qui sont la principale cause du phénomène de la déperdition scolaire dans les zones rurales.

Offrant un espace où toutes les conditions éducatives et sanitaires sont réunies (internat, transport scolaire, ... ), elles ont amplement contribué à encourager la scolarisation, notamment celle des filles, au niveau de la province de Jerada qui compte un nombre important de ces écoles, et ce à la faveur d'un effort, quantitatif et qualitatif, louable des différents partenaires.

"La province dispose de sept écoles communautaires qui sont déjà opérationnelles, alors que l'ouverture de deux autres est prévue pour l'année scolaire 2021-2022, soit un taux de couverture des communes rurales d'environ 90 pc", a expliqué à la MAP le chef du service juridique, de communication et de partenariat à la Direction provinciale de l'Education nationale, Youssef Hammouch.

Les deux écoles communautaires qui viendront renforcer le réseau des écoles communautaires dans la province, qui englobe 11 communes rurales, sont réalisées dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil régional de l'Oriental et bénéficieront aux élèves du primaire des communes de Labkhata et Laaouinate, a-t-il précisé, mettant l'accent sur l'ambition de construire des écoles similaires dans les deux communes restantes.

De l'avis de M. Hammouch, ces écoles communautaires ont permis à la Direction provinciale de réaliser des résultats très encourageants en termes de scolarisation des enfants dans les zones rurales, plus particulièrement les filles.

Chiffres à l'appui, il a souligné que dans les internats de certaines écoles communautaires, le nombre de filles dépasse de loin celui des garçons, notant que parmi les objectifs de ces établissements, il convient de citer la rationalisation des ressources humaines, la réduction du nombre de classes communes, la réalisation de meilleurs résultats sur le plan du rendement scolaire, et la lutte contre la déperdition scolaire.

Et M. Hammouch d'assurer que ces objectifs ont été atteints au niveau de la Direction provinciale de l'Education nationale.

La première école communautaire au niveau de la province de Jerada a vu le jour en 2008. Elle est située dans la commune rurale de Tiouli et accueille des enfants issues majoritairement de familles nécessiteuses relevant de cinq ou six douars, éparpillés dans le territoire de la commune.

"Cette école qui a été renouvelée suite à la construction d'un nouveau bâtiment pour offrir un espace approprié et les meilleures conditions possibles à la scolarisation, était d'un grand apport indéniable dans en matière de réduction significative de l'abandon scolaire et d'encouragement de la scolarisation de la fille au niveau de la commune", a confié, de son côté, le directeur de l'école communautaire de Tiouli, Jamal Zerrouki.

Outre des salles de classes, dont deux dédiées à l'enseignement préscolaire et six pour le primaire, l'école est dotée de bureaux administratifs, un terrain de sport, un internat d'une capacité de 120 lits avec une installation solaire de production d'eau chaude, une cuisine, un réfectoire, un terrain de sport et d'autres dépendances.

Le nombre des élèves dans cette école, flambant neuf ayant nécessité un investissement qui s'élève à 9.320.000 DH, était de 136, dont 52 filles, en 2010-2011 contre 190 (84 filles) en 2017-2018 et 179 (80 filles) durant l'actuelle année scolaire.

Mettant l'accent sur les missions éducative et sociale de l'école communautaire, M. Zerrouki a fait savoir que le cadre d'apprentissage motivant offert par l'école de Tiouli ainsi que les bus de transport mis en place pour faciliter les déplacements des enfants, sont autant d'atouts et de points forts qui ont poussé les familles de la commune, y compris les nomades, à solliciter les services de cet établissement.

Des élèves, approchés par la MAP, ont affirmé que cette école leur offre des conditions adéquates et met à leur disposition tous les moyens dont ils ont besoin pour poursuivre tranquillement leur scolarité, dont l'internat qui leur évite de faire plusieurs kilomètres par jours pour rejoindre leurs lieux d'habitation.

Ils ont exprimé dans ce sens leurs remerciements aux différentes parties qui ont contribué à la réalisation de cette école qui assure aux enfants de cette commune, les démunis en particulier, une meilleure qualité d'équipement et d'enseignement.

L'enseignement primaire au niveau de la province de Jerada compte quelque 13.749 élèves, dont 6.350 en milieu rural. Les écoles communautaires déjà existantes accueillent à présent un total de plus de 1.600 élèves.