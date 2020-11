Egypte: Le PM irakien salue le rôle de l'Égypte pour asseoir la coopération entre les pays de la région

Le premier ministre irakien Mostafa Al-Kazemi a salué le rôle de l'Égypte pour asseoir la coopération entre les pays de la région, sous la direction du président Abdel Fattah Al-Sissi, soulignant que l'Égypte est un partenaire économique important, et que les deux pays iront de l'avant pour surmonter toutes les formes de bureaucratie, et chercheront à améliorer les cadres de coopération et les flux d'investissements.

M. Al-Kazemi a tenu ces propos dans son allocution prononcée lors du Forum économique et commercial entre l'Égypte et l'Irak, qui s'est tenu en marge du Haut comité conjoint égypto-irakien, et en présence du premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, et de plusieurs ministres des deux pays.

Nous travaillons ensemble en Égypte et en Irak pour élargir la base de la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier le secteur industriel et commercial, a ajouté le premier ministre irakien.

Le gouvernement irakien accorde une grande importance au secteur privé, a dit M. Kazemi, notant que cette étape nécessite de donner un plus grand rôle au secteur privé pour contribuer à la restauration du nouvel Irak, soulignant que de grands défis nous attendent au stade actuel, mais que nous travaillons sérieusement pour les surmonter, en établissant des partenariats avec la partie égyptienne.