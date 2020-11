Egypte: Le président Al-Sissi juge impératif le soutien de l'Égypte à l'Irak

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a jugé impératif le soutien de l'Égypte à l'Iraq pour qu'elle revienne la citadelle de l'industrie et de l'agriculture arabes, étant une volonté du peuple égyptien avant d'être une orientation politique, a déclaré le premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly.

M. Madbouly a tenu ces propos dans son allocution prononcée lors du Forum des affaires égypto-irakien "Ensemble pour la reconstruction et la coopération tripartite", qui se tient en marge du Haut Comité conjoint égypto-irakien dans la capitale, Bagdad, en présence du premier ministre irakien Mostafa Al-Kazemi et d'un certain nombre de ministres des deux pays, et avec la participation d'un groupe d'hommes d'affaires des deux pays.

Nous sommes venus dans notre deuxième patrie, l'Irak, avec une délégation qui comprend un certain nombre de ministres, des représentants du gouvernement et plus de 80 responsables de grandes entreprises égyptiennes, pour participer avec leurs homologues irakiens à un certain nombre d'axes fondamentaux, a dit le premier ministre égyptien.

En ce qui concerne la reconstruction de l'Irak, cela se fera en créant des partenariats entre bureaux de conseil, entreprises contractantes et fournisseurs des deux pays, et en les mettant en relation avec de grandes entreprises internationales et des organismes de financement internationaux, afin de créer des alliances fortes qui cherchent à mettre en œuvre des projets d'infrastructure avec la plus grande composante locale possible, a ajouté M. Madbouly.

Le premier ministre égyptien a souligné que l'expérience de l'Égypte, saluée par le monde, dans la mise en œuvre de grands projets et de projets d'infrastructure urgents en un temps record, sera utile dans ce domaine.