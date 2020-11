Ile Maurice: Redécoupage électoral - Chagos, Résidence Kennedy et tout ce que vous devez savoir

La motion pour l'inclusion de l'archipel des Chagos dans une circonscription avait été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 12 juillet 2019. L'Electoral Boundaries Commission (EBC) a officiellement recommandé dans son rapport d'inclure l'archipel dans la circonscription no 1. C'est d'ailleurs l'un des principaux changements recommandés par cette Commission dans un rapport de 168 pages, soumis au Speaker Sooroojdev Phokeer. Reste à savoir si celui-ci déposera le document mardi prochain, soit à la rentrée parlementaire.

Selon la Constitution, le redécoupage des circonscriptions pour les élections générales est effectué tous les dix ans. La Commission a revu les délimitations des circonscriptions en 1976, 1986, 1999 et 2009. Celles de 1976 avaient été rejetées alors que celles de 2009, bien que déposées au Parlement, n'ont jamais été approuvées ou rejetées. La Constitution prévoit aussi que les recommandations de l'EBC soient approuvées ou rejetées au Parlement, sans qu'il y ait la possibilité d'apporter des amendements.

Principaux changements

L'inclusion des Chagos au no 1 a été motivée par le fait que la majorité des descendants de Chagossiens résident dans cette circonscription. Qui plus est, le bureau du Chagos Refugees Group est situé à Pointe-aux-Sables, dans la circonscription no 1. Malgré cette inclusion, le nombre d'électeurs dans cette circonscription sera réduit sur les recommandations de l'EBC, passant de 41 536 à 31 688. Une partie du no 1, dans les environs des Casernes centrales, sera intégrée au no 2 si le rapport est approuvé. Une autre partie sera intégrée au no 20.

«Ils ont fait de leur mieux pour donner satisfaction à tous les électeurs du pays. Des manquements ont été pris en considération (... )»

Autre changement majeur, le fait que la circonscription no 18 devienne celle ayant le plus grand nombre d'électeurs avec 58 267 votants potentiels. Elle est actuellement composée de 43 423 électeurs enregistrés. Le changement est dû au fait que la Commission recommande l'inclusion des régions de Palma, Bassin, Résidence Trianon et Résidence Kennedy au no 18. Les habitants de la région de St.- Patrick seront inclus dans la circonscription no 19.

Méthodologie

Plusieurs critères sont pris en considération dont les limites géographiques administratives, la densité de la population, la géographie. L'un des principaux objectifs de La Commission, présidée par le Senior Counsel Yusuf Aboobaker, est de réduire le ratio d'électeurs entre la circonscription la plus peuplée et celle la moins peuplée. Les membres de la Commission ont effectué un état des lieux et se sont aussi basés sur les propositions faites par les différents partis en novembre 2018.

Représentation proportionnelle inexistante ou presque

C'est uniquement à la page 8 du rapport que l'EBC mentionne la représentation proportionnelle. Mention y est faite uniquement pour reconnaître que cette proposition a été faite par de nombreux partis. Mais les membres de la Commission ont, par la suite, évité toute autre mention sur la question. (NdlR,Toutes les recommandations soumises par l'EBC sont disponibles sur l'express.mu)

Réactions

Arvin Boolell, député du no 18 et leader de l'opposition : «D'après les premiers éléments, ils ont fait du bon travail. Ils ont fait de leur mieux pour donner satisfaction à tous les électeurs du pays. Des manquements ont été pris en considération, tout en évitant de 'déranger' l'aspect démographique et ethnique du pays. J'espère que nous aurons le rapport mardi. Je les félicite pour ce travail.»

Xavier-Luc Duval, leader du PMSD : «Je ne veux pas évoquer uniquement des changements au no 18, mais on va étudier le rapport en profondeur. Il y a des circonscriptions, qui ont grandi, mais la différence est toujours de taille entre les plus petites et la plus grande. J'y reviendrai.»

Reza Uteem, président du MMM : «Il y a des éléments, qui sont sortis dans la presse certes, mais nous préférons avoir une copie officielle mardi pour faire une bonne analyse. Par la suite, nous donnerons notre point de vue.»

Contactés, plusieurs parlementaires du gouvernement ont déclaré préférer prendre connaissance du contenu du rapport avant de le commenter.