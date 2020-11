Egypte: Le Raïs et l'émir de Tabouk inaugurent le Musée international de Charm El-Cheikh

Al-Sissi et l'émir de Tabouk ont inauguré le Musée international de Charm El-Cheikh et se sont prêtés à une explication détaillée du ministre des Antiquités et du Tourisme Dr Khaled Al-Anani, et du Secrétaire général du Conseil suprême des antiquités (CSA), Moustafa Waziri, sur les pièces pharaoniques et archéologiques que contient le musée, rapporte la MENA.

"Le Musée de Charm El-Cheikh est le premier musée archéologique construit dans la ville de la paix pour un coût estimé à 812 millions de LE, et il expose environ 5.200 pièces antiques qui reflètent les différents aspects de la civilisation égyptienne", a expliqué M. Waziri.

Le Chef de l'Etat a également inauguré samedi trois grands musées au Sinaï, au Delta et au Caire, concrétisant ainsi son engagement à réaliser en 2020 un bond civilisationnel et culturel dans le pays. Il avait auparavant donné des directives de moderniser les sites archéologiques et les musées dans l'ensemble du pays afin qu'ils soient à la hauteur de la stature, de la civilisation et de l'histoire de l'Egypte. En 2017, le Raïs avait inauguré le Musée d'art islamique après sa réhabilitation suite à une explosion terroriste ayant visé en 2014 la préfecture de police du Caire se trouvant à proximité et dont le souffle avait endommagé le musée.

En 2018, Al-Sissi a ouvert le Musée d'antiquités de Matrouh qui offre au public un panorama retraçant les différentes ères de l'histoire de l'Egypte. L'instauration de la sécurité et de la stabilité en Egypte nous aide à surmonter les obstacles et à poursuivre le développement dans tous les domaines, a affirmé le Raïs. Intervenant à l'inauguration de trois musées d'antiquités, Al-Sissi a insisté sur le fait que l'instabilité détruit les Etats et ruine leur avenir, rappelant qu'en 2011 l'édification de ces musées avait été suspendue en raison du chaos qui prévalait à l'époque, ayant favorisé la contrebande d'un nombre important de pièces antiques et ouvert la voie à des attaques ciblant des installations, des musées et des églises. Et de rappeler que les "ennemis du pays" avaient profité de l'instabilité ambiante à l'époque pour détruire plus de 75 églises que l'Etat avait restaurées par la suite.

Ces mêmes éléments, a-t-il poursuivi, ont exporté le terrorisme, semé la destruction et la désolation et entravé le processus de développement. Par notre unité, nous préserverons la stabilité de notre pays pour garantir un avenir meilleur, a-t-il souligné.

A noter que le Secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Moustafa Waziri, a déclaré que le Musée de Kafr El-Cheikh, inauguré par le Président, comprend environ 1200 pièces archéologiques, dont quelques-unes exposées pour la première fois pour un coût d'environ 62 millions de LE.

Il s'agit du deuxième musée archéologique au Delta après celui de Tanta, a souligné M. Waziri à l'Agence de presse du Moyen-Orient (MENA), ajoutant qu'il s'agit du premier musée créé sur le fond de la légende d'Isis et d'Osiris et le conflit entre Horus et Seth et qui montre la victoire du bien sur le mal. "La plupart des pièces exposées sont le produit des fouilles de la région de Bhutto (Tal Al Faraeen) à Kafr El-Cheikh", a-t-il dit, appelant tous les citoyens de Kafr El-Cheikh à visiter ce musée qui représente un phare culturel de l'histoire du gouvernorat. Pour sa part, le chef du secteur des musées Moemen Osman a indiqué que le musée - mis en œuvre et financé par le ministère des Antiquités et du Tourisme - avait été créé sur une superficie de 6.670 mètres carrés et est composé de trois salles d'exposition principales.