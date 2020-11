Congo-Kinshasa: Blessing invaincu devant Mazembe, V.Club et DCMP !

Ni le Tout-Puissant Mazembe Englebert tenant du titre, ni l'AS V.Club "Mokonzi ya terrain", moins encore le Daring Club Moteme Pembe n'a réussi à battre le FC Blessing, cette équipe de la Province de Lualaba qui fait ses premiers pas à la cour des grands, en cette phase aller du championnat national.

Après Mazembe (0-0) et V.Club (2-2), le samedi 31 octobre, c'était le tour de Motema Pembe, score du match : 0-0. Peut-être qu'ils vont le battre à la phase retour, mais pour le moment, le coach Jean-Claude Loboko et ses hommes démontrent qu'ils ne sont pas venus à la Linafoot pour apprendre, mais plutôt pour jouer au football.

En six matches livrés jusque-là, Blessing n'a perdu aucun. Outre les trois matches nuls, Blessing a fait aussi match nul face à un autre géant, Sa Majesté Sanga Balende (0-0), sans oublier celui contre Groupe Bazano (0-0). Dans son sursaut d'orgueil, Blessing a quitté son fief de Kolwezi pour aller battre Dauphins Noirs 2-0, dans ses propres installations du stade de l'Unité, à Goma. Ce qui fait de lui présentement 5ème au classement avec 8 points en six matches. Son prochain adversaire, s'appelle le FC Renaissance du Congo, match programmé le 4 novembre, à Kolwezi.

Quid du FC Blessing ?

Le Blessing FC est un club de la RDC créé par M. Jean Marie Tshizainga en 2006. Il est basé à Kolwezi. Aussitôt créé en 2006, Blessing était sacré champion de la deuxième division du championnat de l'Entente urbaine de football de Lubumbashi (Euflu). En 2007, il participe à la coupe du Congo de football, ainsi qu'à la Linafoot dans ses anciennes formules de qualifications par zone.

Des années plus tard, Blessing est resté dans ses objectifs jusqu'à terminer en tête à la Ligue II la saison dernière dans la zone centre-sud, se tapant une place à la Ligue I, où il se comporte jusque-là bien.

RCK bat Bazano 2-1

A Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Racing Club de Kinshasa RCK a battu la Jeunesse Sportive Groupe Bazano 2-1, en match avancé de la 5ème journée. Bazano a ouvert le score par Baggio Siadi sur pénalty à la 18ème minute. Un but têtu qui est resté perché jusqu'à la fin de la première période.

A la reprise, RCK a réagi par l'entremise de Lino Masombo à la 63ème minute. Et, un peu plus tard, Kasongo Kikas (81ème), marquera le but de victoire. Bazano battu !

Une défaite de trop pour le comité sportif de cette équipe que dirige Meschak Kasongo Mabwisha, qui a immédiatement levé l'option de limoger le staff technique pour insuffisance des résultats, indique la direction de communication du club. Pour eux, les résultats que réalisent le coach José Mundele ne reflètent pas l'image de Bazano. En six matches livrés, Bazano ne compte que 3 points de trois matches nuls, contre trois sanglantes défaites. Aucune victoire jusque-là. Conséquence, José Mundele serait viré et lui et son adjoint. Le prochain coach de Bazano sera connu très bientôt précise sa direction de communication.

Pour les analystes avertis, il est tôt pour Bazano de limoger son coach. Il faudrait lui laisser encore un peu de temps. Le championnat est encore long.