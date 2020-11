Congo-Kinshasa: Amélioration du climat des affaires et des investissements - Anthony Nkinzo vulgarise les différentes réformes auprès de jeunes entrepreneurs de Goma

La salle Mont Goma de Serena hôtel, dans la capitale provinciale du Nord-Kivu, a servi de cadre d'échanges entre une représentation des jeunes entrepreneurs du Nord Kivu et les responsables de quelques structures étatiques qui interviennent dans la promotion de l'entrepreneuriat, des petites et moyennes entreprises.

Organisée par l'Agence Nationale pour la Promotion des investissements, Anapi en sigle, cette matinée d'échanges avait, entre autres, comme objectifs de vulgariser auprès des jeunes entrepreneurs du Nord Kivu, les différentes réformes mise en œuvre en rapport avec l'amélioration du climat des affaires et des investissements mais aussi encourager les jeunes entrepreneurs à favoriser beaucoup plus l'innovation dans leur décision d'investissement, en mettant à leur disposition quelques stratégies utiles de réussite dans l'entrepreneuriat.

Il est prouvé que dans le contexte actuel engendré par la Pandémie de la COVID-19, le monde change et les priorités également. Voilà pourquoi, l'état congolais mise sur l'option d'accompagner les investisseurs locaux, a précisé le Directeur Général de l'Anapi en ouverture des discussions.

Dans cette dynamique, Anthony Nkinzo Kamole a rappelé à ces jeunes qu'ils disposent d'atouts considérables pour s'adapter sans contrainte à toute situation du fait de leur ingéniosité, vivacité, dynamisme et ambition. C'était après avoir présenté à l'attention de cette jeunesse, les défis auxquels ils seront confrontés au quotidien dans l'optique de les aider à les surmonter.

Ces jeunes ont reçu toutes les informations possibles sur les avantages et incitations que leur propose le Gouvernement dans le cadre de leurs activités grâce au code des investissements. Il s'agit des avantages d'ordre fiscaux, parafiscaux et douaniers accordés aux structures formalisées et opérationnelles. D'où, l'importance pour ces jeunes entrepreneurs de très vite rejoindre le formel pour donner corps à leurs idées novatrices.

Le Représentant du Guichet unique de création d'entreprise, du gouvernement provincial et d'autres participants ont donné de plus amples détails sur les services offerts aux entrepreneurs locaux.

Peu avant le début des discussions, quelques jeunes ont exposé leurs génies à travers des projets innovants développés dans cette province et ailleurs dans le pays. L'innovation apparait de nos jours comme une source d'avantages concurrentiels qui favorise la différenciation et représente un enjeu stratégique de compétition, de survie et de développement des investissements.

L'Anapi dont l'une des missions essentielles est de promouvoir les opportunités d'investissements a développé diverses stratégies notamment, l'approche marketing proactive et ciblée des investisseurs potentiels.

Cette stratégie est l'émanation de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République et du Gouvernement qui vise à stimuler la jeunesse à créer des richesses et de l'emploi et à trouver des solutions innovantes aux problèmes ; aussi à soutenir, promouvoir et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et enfin à assurer l'épanouissement intégral des jeunes par la création des conditions favorables à leur bien-être et à leur insertion socioéconomique et professionnelle par une participation accrue et déterminée au développement durable.

A l'issue de ces fructueux échanges, plusieurs recommandations susceptibles de développer l'entreprenariat des jeunes dans le Nord Kivu ont été formulées.