Congo-Kinshasa: Respect des engagements, constance dans la marche politique - Jean-Marie Ingele Ifoto sensibilise les cadres et militants du parti

Rien ne pourra arrêter la détermination qui anime Jean-Marie Ingele Ifoto, Autorité Morale de la Dynamique pour la Démocratie au Congo (DDC), pour parachever son planning sur l'implantation de ce parti politique membre du Front Commun pour le Congo, regroupement politique cher à Joseph Kabila Kabange.

Il s'inspire de la politique d'hippopotame qui marche à contre-courant d'eau. Au-delà de tout, rassure le service de communication de la DDC, Jean-Marie Ingele Ifoto tient à consolider le lien avec sa base où il avait, avant tout, muselé dans une stratégie basée sur la planification consistant à prendre du recul par rapport aux activités et préoccupations quotidiennes du parti afin de favoriser des réflexions à des questions plus fondamentales et à long terme. Cette stratégie portait également sur le recadrage des objectifs réalisés pour des perspectives meilleures.

C'est dans cette optique que le Président Fédéral de la DDC/Kinshasa, Germain Ngoma, a réuni les cadres et militants du parti ce samedi 31 octobre 2020 à l'espace Papy de Sol, au quartier Kauka dans la commune de Kalamu. Agissant en un serviteur fidèle, Germain Ngoma, dans une approche participative, a partagé avec ses camarades en premier lieu sur le sens de la gouvernance du pays, particulièrement dans un contexte du pays marqué par une crise des émotions et de responsabilités qui risque de compromettre les avancées significatives et nécessaires de notre jeune démocratie, tel que développer par leur mentor, le Député National Ingele Ifoto, au soir d'un fake news faisant foi d'une éventuelle défection de ce leader de la DDC.

Ainsi, Germain Ngoma a exhorté les militants au respect des engagements et à la constance dans la marche politique. Dans la rubrique de l'évolution du parti, la commune de Kalamu qui avait 4 fédérations est passée à 14 fédérations.

Le but poursuivi par le Président de la DDC, Jean-Marie Ingele Ifoto, est d'améliorer les performances du parti afin d'adapter le plus rapidement possible ses actions en vue de l'efficacité croissante et rapide au regard de l'évolution des circonstances.