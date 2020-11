Congo-Kinshasa: 5ème promotion du CHESD et 3ème de l'ESAM - Félix Tshisekedi remet des diplômes aux lauréats

C'est la deuxième fois que le Président de la République s'adonne à cet exercice de remise des diplômes et brevets aux Officiers du Collège des Hautes Etudes de stratégie et de Défense (CHESD) situé sur l'Avenues des Forces Armées de la Commune de la Gombe. Ce samedi, il y avait là une double cérémonie. Celle de la clôture de l'année académique 2019-2020 et l'ouverture d'une nouvelle année 2020-2021.

106 Lauréats étaient à l'honneur en cette journée. Il y en avait 61 qui venaient de suivre une session spéciale. 34 suivaient une session ordinaire et 21 venaient de la 3ème promotion de l'Ecole Supérieure d'Administration militaire. Tous ont reçu des mains du Président de la République et Commandant Suprême des Forces Armées un diplôme ou un brevet marquant la fin de ces études de haute stratégie militaire.

Il convient de signaler que ces études donnent une très large expertise en matière de stratégie et de défense inspirées de celles données en France par l'Institut Français THEMIIS dont les Instructeurs viennent d'ailleurs dispenser les cours dans ce Collège militaire. C'est le fruit de la coopération entre le gouvernement Français et des gouvernements Africains parce que cette école a une vocation Sous-régionale et africaine et même mondiale. C'est ainsi que parmi les officiers formés, on retrouve des officiers Rwandais, Burundais, Congolais d'en face et du Gabon, de Sao-Tomé et de la République Centre-Africaine.

Cette école a été créée le 15 avril 2016 et elle donne une formation post- universitaire et constitue le plus haut niveau d'études militaires dans le domaine de la sécurité et de la Défense en RDC.

Le Général Mbala Munsense qui a pris la parole en premier a remercié le Chef de l'Etat pour l'attention particulière qu'il accorde aux Militaires en général et à leur expertise, en particulier. Il a, en outre, ouvert la nouvelle année académique à cette occasion.

Après le mot de circonstance du Chef d'Etat-major de l'Armée, le Président de la République a procédé à la remise des brevets et diplômes aux heureux lauréats avant de terminer la cérémonie qui a connu la présence du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, de Samy Badibanga venu représenter le Président du Sénat empêché et de Balamage Nkolo, représentant la Présidente de l'Assemblée Nationale empêchée.